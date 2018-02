Akkor most kezdjük el összeszámolni, mit ígérnek a pártok

Még ha jogosan is van olyan érzése, hogy évek óta egy politikai kampány kellős közepén él, hivatalosan csak szombaton kezdődött el a választási kampány. Nagyon egzakt módon a kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján az urnák zárásáig tart, írja a választási eljárásról szóló törvény.

De szép is volt, amikor azt hittük, ilyenkor szakértői teamek által kidolgozott választási programok versenyeznek egymással, amelyeket a felelős állampolgárok végigolvasnak, és ez alapján hozzák meg a döntést a választófülke magányában. Csináljunk most úgy, mintha ez tényleg így lenne, mintha a választás nem érzelmi döntés lenne.

Ahogy az előző választásoknál, most is elindítjuk az Index Ígéretszámlálóját. Akkurátus ügygonddal leírjuk, ki mit ígér a kampányban, hogy később leellenőrizhessük: csak a levegőbe beszélt vagy tényleg meg is valósítja, amit ígér.

Persze a politikusok is tanultak. Már most sok olyan nesze semmi fogd meg jól ígéret hangzik el, hogy "megszüntetjük a félelem légkörét", "visszaállítjuk a pedagógusok megbecsültségét" vagy "megerősítjük az autonóm kulturális kezdeményezéseket". Ígéretszámlálónkba ezért csak a konkrétumokat vesszük fel.

Az ígéretek összegyűjtéséhez alaposan átböngésztük a pártok eddigi közleményeit, amelyekben egyre többször szerepel "a kormányra kerülésünk után" fordulat. Itt már látható, kit mit kezdene egyes ügyekben.

Mi legyen a külföldön dolgozó magyarok szavazati jogával?

Mit kéne megszüntetni?

Ki milyen kedvezményt adna?

Ígérni persze lehet a levegőbe is, például az alapján, mit szeretnének hallani az emberek. Nem árt azért, ha emögött mégiscsak áll egy kidolgozott program, hogy az ember a nagy ígérgetésben ne kerüljön ellentmondásba saját magával.

Kinek van programja?