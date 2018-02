Czeglédy Csabát kiengedhetik a börtönből

Múlt pénteken derült ki, hogy a már több mint 6 milliárdos csalással gyanúsított Czeglédy Csaba a szegedi börtönből akar indulni a választásokon. A Nyugat.hu szerdán megírta, hogy 700 aláírást gyűjtöttek össze neki Vas megye 1. számú, szombathelyi székhelyű választókerületben, hogy független jelöltként indulhasson, és az indulása akkor lesz hivatalos, ha a helyi választási bizottság legalább 500 aláírást érvényesnek talál, és hitelesíti a jelölt indulását.

Pénteken 11 órakor ült össze a Vas Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága, és Czeglédy ügyvédje tájékoztatása szerint egyhangúlag úgy döntöttek, hogy hivatalosan nyilvántartásba vették, így Czeglédy Csaba jelöltté vált.

Az ügyészség korábban azt közölte, Czeglédy Csaba képviselő-jelöltségének jogerős nyilvántartásba vételét követően dönthet majd a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő politikus ügyében - közölte szerdán Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője. Az Országgyűlésről szóló törvény alapján a jogerősen nyilvántartásba vett jelölteteket a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz - közölte az ügyészség.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.

A Fidesz szóvivője a Czeglédy indulásának hírére azt reagálta, hogy szerintük Czeglédy visszaél a joggal, és szökni készül a börtönből. Czeglédy Csaba az Indexnek ügyvédje útján azt közölte, hogy

Családom, barátaim, a választóim, a tudomásom, az mind Magyarországhoz köt. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy megszöknék a családom, barátaim és a választóim elől. A büntetőeljárás 2015 óta folyik, ott majd megvédem magamat.

Azt is közölte, hogy 2014-ben - állítása szerint - ő volt az egyetlen jelölt, akinek a választási bizottság nem függesztette fel a mentelmi jogát. Akkor Czeglédy az MSZP-Együtt-PM-DK-MLP országos listáján szerepelt, mentelmi jogának felfüggesztését a veszprémi járásbíróság kezdeményezte egy rágalmazás miatt indult magánvádas ügy, az általa ügyvédként, védencének védelme érdekében elmondottak miatt.

Az ügy

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb december 13-án hosszabbította meg három hónappal Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását.