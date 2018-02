Megint nőtt a népességfogyás

3,7%-kal, 4647-tel többen 2016-hoz viszonyítva. Az év hat hónapjában többen, hat hónapjában kevesebben hunytak el, mint egy évvel korábban. A legnagyobb növekedés január–februárban történt, amikor a halálesetek szökőnaphatástól megtisztított száma átlagosan 25%-kal emelkedett. A 2017. év eleji jelentős halálozási többlet hátterében – a két évvel azelőtti folyamatokhoz hasonlóan – most is a tetőző influenzajárvány állhatott. A legnagyobb csökkenés decemberben következett be, amikor 4,3%-kal kevesebben hunytak el, mint 2016 azonos hónapjában.