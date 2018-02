Extrém hideg: déltől él a vörös kód

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint szombat estétől több napon át nem emelkedik 0 Celsius-fok felé a hőmérséklet, éjszakánként országszerte mínusz 10 fok alá hűl a levegő. Az előrejelzés szerint a jövő héten többfelé mínusz 10 fok körüli maximumokra kell készülni.

Az előrejelzések szerint már vasárnap hajnalban mínusz 15 fok lehet az ország leghidegebb részein, az Északi-középhegységben, a szlovák határ közelében. Hétfőn Salgótarján és Ózd térségében akár mínusz 16 fok is lehet, de a fővárosban is mínusz 10-11 fokos hideget várnak. Vasárnaptól napokon át a napközbeni csúcsok se mennek mínusz 2-3 fok fölé, csütörtök éjszaka akár mínusz 20 fok is lehet.

Hétfőtől az ország nagy részén havazni is fog, ez várhatóan csak szerda reggelre áll el (de az alföldi területeken még akkor is lehet havazás). A hőérzetet az erős nyugati, észak-nyugati szél tovább rontja.

Az OMSZ veszélyjelző kritériumai alapján elsőfokú (citrom) figyelmeztetést akkor adnak ki, ha az adott megyében mínusz 15 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet. Másodfokú (narancs) figyelmeztetést akkor adnak ki, ha a megyében mínusz 20, míg harmadfokú (piros) figyelmeztetést akkor, ha mínusz 25 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Az extrém hideg idő miatt az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szombat déltől vörös kód riasztást léptet életbe.

Ez azt jelenti, hogy a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk hajléktalan embereknek, amennyiben a diszpécserszolgálat azt jelzi, hogy a hajléktalanokat ellátó rendszer az adott szükségletű hajléktalant nem tudja fogadni. A minisztérium mindenkit kért: a következő napokban fokozottan figyeljenek oda az utcán kihűléssel fenyegetett és az otthonukban egyedül élő idős emberekre egyaránt, és szükség esetén hívjanak nekik segítséget.

A riasztás a mostani meteorológiai előrejelzések alapján várhatóan egy hétig lesz érvényben.

(Borítókép: Komka Péter / MTI)