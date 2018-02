Lázárt vegyesen ítéli meg a piac

„Minek kellett ez a kerítés? Jobb lenne, ha lebontanák, de hát úgyse fogják. Három hónapig építették ezt a ... nem is mondom mit.”

„Ha már megvan, maradjon, mindegy, de már többször is átvágták, az őr persze nem látott semmit.”

„Akinek van pénze és nagyon akar, azért az úgyis bejön, nem mondom, hogy nagyon kellett, régen egyszerűbb volt az átjárás.”

Nem, nem, ezek nem a sorosista Civil Bölcseinek Könyve titkos fejezeteiből származik, hanem hódmezővásárhelyiektől. Igaz, nem is arról a kerítésről szól, amit az ellenzék állítólag nem szeretne lebontani, de a kormánypárti plakátok szerint nagyon is, hanem egy másikról. Ezt is fontosnak tartja a Fidesz, még ha nem is az országos, hanem a hódmezővásárhelyi része.

A Csongrád megyei település piacán jártunk, ahol a polgármester-választáson a fideszes Hegedűs Zoltán alpolgármester mellett korteskedő Lázár János szerint hamarosan nagy fejlesztésbe kellene fogni, hogy a multik által uralt nagyáruházak ellenpólusaként megteremtsék a magyar kézben lévő árusítóhelyek bázisát. Lázár erről több fórumon beszélt, nemcsak a hódmezővásárhelyi, de az ország számos piacterének látványos fejlesztése mellett érvelve.

„Ez egy hülyeség. Nem plázásítani kell ezeket, épp az veszne el, ami piaccá teszi. Nagyon ki kéne viszont cserélni az asztalokat, meg elvezetni az esővizet, mert ha esik, az esőcsatornából mind idefolyik, tocsogunk a vízben” - mondta egy árus, a rekeszeket tologatva a legalább ötven éves ütött-kopott kőasztalok között tologatva.

Többeket megkérdeztünk, akik láthatóan egy titkos ellenzéki fejtágító kurzuson estek át, mert gyanúsan hasonló kifogásaik voltak az ötlettel kapcsolatban:

drágább lesz a bérleti díj;

a beruházás nem térül meg, mert egy minden nap működő piacot nem tudna eltartani a város; nem jött be a dolog a háromszor nagyobb Szegeden sem a Mars téri piacnál sem;

mindannyian a már említett kisebb renoválást várnák csak: az asztalok cseréjét és az esővíz elvezetését;

elég rosszul érinti az árusokat, hogy a piac körüli parkoló hétvégén is fizetős, óránként 200 forint, ami megintcsak csökkenti a piac vonzerejét.

és egyébként is, jó lenne már tudni valami konkrétumot, főleg a piac oldalán húzódó, téglából épült üzletsor tulajdonosainak. Az épületek ugyanis nem önkormányzati tulajdonban vannak, márpedig az átalakítás során lebontásuk is felmerült.

A piac egyébként nem idegen Lázár Jánosnak sem:

az árusok szerint a miniszter édesanyja a közelmúltban is járt ki tojásokat eladni.

Fotó: Huszti István

Most nem egyesélyes

„Eddig még sosem mentem el szavazni, most igen. Nem mondom meg, kire szavazok, de a Fidesz most nagyon felhúzott” - mondta meg mégis egy asszony. „De azért nagy teher, hogy ezt a választást úgy kezeli az ország, mintha nekünk kéne legyőznünk a Fideszt. Más városokból üzengetnek, hogy hajrá Hódmezővásárhely, ez azért nem jó” - mondta.

Azt mindegyik megkérdezett elismerte, hogy a polgármester-választás jelentősége túlmutat önmagán és azt is, hogy messze nem olyan biztos a Fidesz jelöltjének győzelme, mint eddig volt hosszú időn át, akár az önkormányzati, akár a parlamenti választásokon.

Ez nem azt jelenti, hogy mindenki egy irányba szavazna a megkérdezettek közül. Volt, aki szerint jobb a kormánnyal azonos színű jelöltre szavazni - ez a Fidesz érve is, de ezt sokan nem tartják zsarolásnak, inkább jogos érvnek -, volt, aki szerint meg is érdemli a győzelmet a Fidesz, mert fejlődött a város az elmúlt 20 évben, volt, aki még nem döntött, mert jó benyomást tett rá az ellenzéki Márki-Zay Péter, de jól ismeri Hegedűs Zoltánt is. Megint más szerint meg is lesz a Fidesz győzelme, még ha nem is olyan nagy aránnyal, mint korábban.

Trump train

Lázár János nagy reményeket fűz a Hódmezővásárhelyet Szegeddel összekötő tramtrainhez, ennek megítélésében megint inkább egységesek voltak a piacon megkérdezett árusok.

A miniszerelnökséget vezető miniszter szerint a 60 milliárdos projekt segíthet abban, hogy a város fiataljai inkább Hódmezővásárhelyen lakjanak akkor is, ha Szegedre mennek középiskolába vagy egyetemre. Így 25-30 perc lenne a két város központja közötti távolság, albérlet és kollégium helyett tehát életképes alternatíva lenne az ingázás.

Több helyinek viszont az volt az érve a tramtrain ellen, hogy a busz így is csak 40 perc, és nem biztos, hogy jó lenne, ha a központban a várost feltúrnák, hogy aztán a sínekkel terheljék meg az Andrássy út forgalmát.

„Csak központban állna meg, mert úgy lenne elég gyors, így viszont a peremen élőknek nem éri meg a buszról átváltani. Különben is, mi lesz a buszsofőrökkel? Elküldik őket, átképezik? És állítólag nem is lesznek rajta érvényesek a tömegközlekedési kedvezmények. Ha tényleg egy irányban egységesen 600 forintba fog kerülni, ki fogja azt választani?” - kérdezte egy egyébként Fidesszel szimpatizáló asszony. „Akárhogy is én nemtartom jó ötletnek ezt a trampot.” De ettől még vasárnap elmegy szavazni és egyáltalán nem biztos, hogy az ellenzékre.