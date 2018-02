Hódmezővásárhely: az egész ellenzék a Fidesz leváltásának lehetőségéről beszél

Kikapott a Fidesz-KDNP jelöltje a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson. A győztes az ellenzék által támogatott független, Márky-Zay Péter lett. Itt vannak az ellenzéki pártok reakciói:

Karácsony Gergely, MSZP-Párbeszéd: Ha Hódmezővásárhelyen le lehet váltani a Fideszt, akkor bárhol le lehet, mondta az Indexnek. Az eredmény szerinte igazolja az MSZP-Párbeszéd politikáját, miszerint bizonyos helyeken megéri független jelölteket indítani, illetve hogy összefogás kell. "Ha van összefogás, van győzelem, újra le kell ülni a demokratikus pártokkal egyeztetni az egyéni körzetekről" A kérdésre, hogy a Jobbikkal kell-e egyeztetni, hiszen Márki-Zayt a Jobbikkal együtt támogatták, Karácsony azt mondta, hogy először mindenképp a baloldalon kell megoldani a koordinációt.

A szintén MSZP-s Botka László, aki ugyan már nem a párt miniszterelnök-jelöltje, de a Hódmezővásárhellyel szomszédos Szeged vezetője, videóüzenetében azt mondta: Hódmezővásárhely ma csodát tett, „megmutattuk, milyen erősek vagyunk együtt”. Ezért azt kérte, hogy április 8-án mindenki menjen el, és szavazzon a legesélyesebb ellenzéki jelöltre. Itt érdemes észrevenni, hogy Botka elhagyta a demokratikus jelzőt az ellenzéki elől, vagyis eszerint a jobbikosra is lehet szavazni, ha ő az esélyes.

Jobbik: Vona Gábor videóüzenetében úgy értékelt: „a mai győzelem fordulópont”, történelmi győzelem. „Ha Lázár János városában a Fidesz megverhető, akkor az ország minden pontján megverhető”, és véget fog érni a hazudozás, a lopás és az arrogancia korszaka. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint „a mai nap azt üzente: van remény, Magyarország”. A párt közleményt is adott ki, ebben azt írják, hogy „Hódmezővásárhely bebizonyította: a nép nem betiltható, de a kormány leváltható, Orbán legyőzhető”, és hogy ezen a választáson „minden, ma még elkeseredett magyar ember ismét reményt kapott”.

LMP: „Megtört a jég!” – írta a Facebookon Szél Bernadett. „A gyűlöletkampány nem ért célt, nem tudta befogni a kiváló jelöltet, nem tudta otthon tartani az embereket, a Fidesz bukta Hódmezővásárhelyet”. Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint ez „jó ómen április 8-ra!”

Momentum: Gratulálunk Márki-Zay Péternek a választási győzelemhez és sok sikert kívánunk neki a település élén elvégzendő munkához. A hódmezővásárhelyi győzelem egyetlen dolgot bizonyít: ha valóban van tétje a választásnak, a bizonytalanok is elmennek. Csak velük lehet rést ütni a Fidesz pajzsán, ezért a Momentum célja, hogy nekik is reményt adjon. Ahogy azt eddig is mondtuk: rajtunk nem fog múlni a Fidesz legyőzése.

Szigetvári Viktor, Együtt: Történelmi győzelem Hódmezővásárhelyen!!! Gratulálok a minden ellenzéki párt által támogatott, független Márki-Zay Péternek és Vásárhely polgárainak! A mai nap bebizonyította, hogy ha egyetlen esélyes jelölt áll szemben a Fidesszel, akkor az ellenzéki kétharmad sem lehetetlen 2018 tavaszán. A Fidesz kisebbségben van, és bukni fog. Minden ellenzéki pártnak változtatnia kell, aki nem akart eddig együttműködni. Ha van együttműködés az egyéni választókerületekben, Orbánnak nem lesz maradása.

Gyurcsány Ferenc, Demokratikus Koalíció: Ez elsősorban Márki-Zay Péter győzelme. Az ő sikere. Minden más csak ezután jön. Neki gratuláljunk. Tudom, hogy Péter erős fenntartásokkal beszél a baloldalról. De nincs ezzel semmi baj. Ma nem az a kérdés, hogy bal- vagy jobboldali demokraták vezetik a városokat, az országot. Egy kérdés van: lesz-e újra Köztársaság, jogállam, demokrácia, európai polgári világ? És ma jobban hisszük, mint korábban: Igen, normális európai ország leszünk. Mert többen vagyunk, akinek elege van Orbán világából. A folyamatos háborúkból, az állandó lázas állapotból, az értelmes beszéd hiányából. Élni akarunk. Egyszerűen csak élni és nem háborúzni. Persze, hogy a demokraták között vannak viták. Ez a természetes. De a vita nem háború. Márky-Zay győzelme azt mutatja, hogy több dolog köti össze a demokratákat az Orbán elleni harcban, mint ami elválasztja őket. Így lehet majd győzni áprilisban is.Harc van. Alku nélkül.

Liberálisok: A Magyar Liberális Párt mindenkinek köszöni, aki részt vett a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson. Különösen nagy örömre ad okot, hogy rekord magas volt a részvétel. Gratulálunk a teljes ellenzék által támogatott Márki-Zay Péternek a győzeleméhez. Márki-Zay sikere azt mutatja, hogy közös erővel sikerülhet a kormányváltás április 8-án. A Fidesz a választási kampányban nem válogatott az eszközökben, hogy győzelemre vezesse jelöltjét, mégis alulmaradt. Az ellenzék által támogatott jelöltet az egész kampány alatt megpróbálták nyomás alatt tartani, őt és támogatóit is nemtelen támadások sorozata érte. Az emberek azonban egyértelműen kifejezték a mai napon, hogy elégedetlenek a kormánypárt politikájával és politikusával is.

A választók változást akarnak, és ha az ellenzék végre meg tud állapodni az együttműködésről, akkor le fogjuk váltani az Orbán-kormányt. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a kormánypárt politikusaival szemben mindenhol csak egyetlen ellenzéki jelölt induljon. Hódmezővásárhelyen átszakadt a gát, kiderült, hogy a Fidesz tisztességes politikával legyőzhető. Köszönjük Márki-Zaynak, hogy a Fidesz nemtelen hadjárata ellenére kitartott, és végül fényes sikert aratott. Győzelme jó példát mutat az egész országnak, és hitet ad az ellenzéki szavazók mind szélesebb táborának. Hódmezővásárhelyen elkezdődött a változás, április 8-án pedig ez a lendület majd elsöpri az Orbán-kormányt.

Borító és címlapkép: Huszti István / Index