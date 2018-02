Óriási meglepetés: az ellenzék legyőzte a Fideszt Hódmezővásárhelyen

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Márki-Zay Péter, a teljes ellenzék által támogatott független jelölt nyerte az időközi polgármester-választást Hódmezővásárhelyen. Az MSZP, a Jobbik, a DK, az LMP és a Momentum által támogatott jelölt minden előzetes jóslást, elemzést, kutatást megcáfolva simán legyőzte a kormánypárti alpolgármestert a Fidesz egyik fellegvárának tartott városban.

94 százalékos feldolgozottságnál kimondhatjuk, hogy az ellenzéki megnyerte a választást.

Márki-Zay Péter (független) 57,5 % Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP) 41,6 % Hernádi Gyula (független) 0,9%

Ez bátran nevezhető óriási meglepetésnek. 2014-ben a polgármester-választáson még nagyon simán nyert itt a Fidesz. A fideszes jelölt 61 százalékkal győzött (8160), míg a jobbikos 17,1 (2287), az MSZP-s pedig 14,9 százalékkal (2004 szavazat) szerepelt. Ezúttal azonban sokkal többen mentek el szavazni.

A mostani részvétel nemcsak más időközi választáshoz, hanem a korábbi rendes választásokhoz képest is feltűnően magas volt. Fél hétkor a szavazók 61,35 százaléka már leadta a szavazatát. Vagyis feltehetően mozgósította a szavazókat, hogy az eredménynek országos tétje van: hiszen több következtetést is levonhatunk majd belőle az országos politikai viszonyokra vonatkozóan.

Már Márki-Zay győzelme is hatalmas meglepetés, hát még a különbsége. Több mint 15 százalékpontot vert a fideszesre egy olyan városban, ahol a Fidesz évtizedek óta egyeduralkodó. És ahol eddig az ellenzéki jelöltek 10 százalék körüli arényokat értek el a választásokon, most Márki-Zay 50 felett teljesített. Az eredménynek a kormánypárt és az ellenzék számára is sok tanulsága van, nemsokára ezt is sorra vesszük.

Összefogott a teljes ellenzék

Az időközi választásra azért volt szükség, mert novemberben meghalt a várost 2012 óta vezető fideszes polgármester, Almási István. A várost korábban Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányította, ő azonban képviselőként-miniszterként nem indulhatott. A Fidesz-KDNP az eddigi alpolgármester Hegedűs Zoltánt indította, az oldalán Orbán Viktor miniszterelnök is beszállt a kampányba, amikor a dolgozószobájában személyesen fogadta.

Az ellenzék egy váratlant húzott: ezúttal nem külön-külön jelölttel szálltak be a versenybe, hanem az MSZP-től kezdve a DK-n és az LMP-n át a Jobbikig a függetlenként induló Márki-Zay Pétert, a kiábrándult volt Fidesz-tagot támogatta. Márki-Zay ellen elég heves ellenkampányt indított a Fidesz. Aztán az utolsó napokban egy őt gyalázó szórólap is megjelent.

Elindult független jelöltként egy pártjával szembeforduló szocialista, Hernádi Gyula is, akit emiatt kizártak az MSZP-ből. Az ellenzék vádja szerint a Fidesz kezére játszott az indulásával. Ám az adatokból most látszik, hogy alig tudott szavazatot szerezni, így nem is veszélyeztette Márki-Zay esélyeit.