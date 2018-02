Fideszes képviselővel üzletelt a Botkát kenőpénz elfogadásával vádoló vállalkozó

Több közös cége is volt Csongrád megye fideszes országgyűlési képviselőjének, B. Nagy Lászlónak és egy büntető eljárás alatt álló vállalkozónak, Faragó Attilának - állítja a Szeged.hu. A portál szerint Faragó az, aki százmilliós kenőpénzek elfogadásával vádolja Botka Lászlót és Toller Lászlót.

A Szeged.hu állítása szerint Faragó több ügyben is büntetőeljárás alatt állt és áll. "A jelenleg elsőrendű vádlottként bíróság előtt álló, több évet előzetesben töltött Faragó Attilának most, 2018-ban jutott hirtelen eszébe, hogy 2004-ben ő bizony személyesen vesztegette meg a szegedi és a pécsi polgármestert. Utóbbi tíz éve halott" - írja az oldal. Erről a különösen időzített vallomásról korábban az Index is beszámolt.

A Szeged.hu szerint B. Nagy László abban a Pesti Ékszer nevű cégben volt vezető tisztségviselő, amelyben később megjelent az afácsalás miatt bíróság elé állított Faragó Attila. A cég később offshore tulajdonba került. B. Nagy a portál kérdésére egyébként azt mondta, tíz éve beszélt utoljára Faragóval.