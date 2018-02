Kemény téli idő lesz kedden

Kedden az egész országban folytatódik az ítéletidő, hideggel és havazással, amihez néhol még egy kis hideg szél is társul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. Dél felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, estére északon is beborul az ég. Kezdetben az ország déli felén várható egyre nagyobb területen havazás, hószállingózás, majd éjszaka a csapadék északra is átterjed. Kedden további hóesésre számíthatunk, de délután gyengül az intenzitása, egyre inkább hószállingózás valószínű, estére nagyobb területen az is megszűnhet. Az élénk északkeleti, északi szelet többfelé erős lökések kísérik, ezért hófúvások is lesznek.

Kedd reggelig az ország déli, délnyugati harmadán, felén már 5 centiméter körüli, a déli határnál néhol akár 10 centimétert is meghaladó porhó hullhat. Kedd éjfélig az északnyugati és északkeleti tájakon várható a legkisebb mennyiség (maximum 2-3 centiméter), míg dél felé haladva egyre vastagabb hóréteg valószínű: a középső országrészben 2-6, a déli megyékben további 6-10 centiméternyi hó várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -12 fok között alakul, az Északi-középhegység térségének kezdetben vékonyabb felhőzettel borított tájain lehet ennél néhány fokkal hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -2 és -8 fok között várható.

Kedden országszerte várható havazás, helyenként akár 20 centiméter körüli friss hó is hullhat, emellett az erős szél hófúvást is okozhat majd - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán. Kedden a hideghez egy mediterrán ciklon miatt az ország nagy részén havazás is társul. Ezért az OMSZ szerint országosan "kemény téli nap elé nézünk", amit még tetéz majd a jeges és élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős szél.

A havazás miatt hétfőre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Somogy és Zala megyére. Emellett a hófúvás veszélye miatt jelenleg is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében.