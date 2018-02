"Reményt kaptak, elhiszik, hogy erősek lettek és a mi álmunk szertefoszlott. Mutassuk meg, hogy vagyunk egy páran!" A Magyaridok.hu szerint ezekkel a szavakkal jelentette be Bayer Zsolt, hogy március 15-én ismét Békemenetet tartanak.

A portál szerint Bencsik András azt mondta, hogy 2012-ben is a Békemenet volt a válasz, "hinnünk kell a szeretet és az összefogás erejében". Amit létrehoztunk, meg kell védeni! - jelentette ki a Demokrata főszerkesztője.

Valószínűleg tűnik, hogy a Békemenet a tegnap Hódmezővásárhelyen született meglepő, a Fidesz szempontjából súlyos választási vereségre lehet válasz. Az elmúlt években egyébként többször lebegtették, hogy lehet hogy lesz Békemenet, de aztán sosem lett.

A Fidesz egyébként ma tartotta választmányi ülését, ami persze nem jelenti azt, hogy Orbánék döntöttek a Békemenetről, de mivel a rendezvény nyíltan a kormánypártokat támogatja, így kizárni sem lehet ennek a lehetőségét.

A Békemenettel együtt most már biztos, hogy izgalmas lesz március 15-e. Aznap újabb diáktüntetést fog tartani a Független Diákparlament az Operánál, ellenzéki nagytüntetés is szerveződik és a Fidesz is gyűlést rendez a Kossuth téren. Bónusz: a Kétfarkú Kutyapárt is lebonyolítja II. Békemenetét.