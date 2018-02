A hódmezővásárhelyi meglepetésgyőzelem másnapja

"Csak azt ne csináljuk, hogy most elkezdjük megmagyarázni. Jószerével 2006 óta alig-alig veszítettünk el bármit is. Főleg nem, ha valódi tétje volt. Ez most tizenkét éve az első komoly vereség. Szimbolikus térben, szimbolikus időben, szimbolikus városban. Akkor tehát, megismétlem: ne magyarázzuk meg. És ne csapjuk be önmagunkat. Hódmezővásárhelyen 1990 óta nem volt baloldali győzelem. Éppen ezért fölöttébb elgondolkodtató, hogy éppen most lett. A részvételi arány magas volt. Nagyon magas. Szimbolikusan magas" - írta a Magyar Időkben Bayer Zsolt fideszes publicista.

Bayer szerint "ideje most megállni egy pillanatra, és elgondolkodni, hogy mi a baj". Szerinte ha nem ezt akarják megérteni és feltárni (mármint a fideszesek), ha ehelyett elkezdenek félrenézni és leginkább hamis magyarázatokat gyártani, akkor nagy baj lesz. "Nagyobb, mint amekkorát el tudunk képzelni" - írta Bayer.