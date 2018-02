Kabátban ülnek az órán egy szombathelyi iskolában, mert olyan hideg van

Nagykabátban ültek az órákon a kisiskolások a szombathelyi Bercsényi Általános Iskolában - írja a Nyugat.hu. A portál még múlt hét pénteken kapott egy olvasói levelet egy szülőtől, aki arról panaszkodott, hogy a gyereke nagyon fázik az iskolában mert annyira rosszak az épület ablakai.

Olajradiátort, hősugárzót vittünk, de nem segít a nagy termen. Süvít be a szél az ablakon.

- írta az aggódó anyuka. A szülők már az ablakok állapotán is próbáltak javítani, ugyanis ez a probléma már tavaly is felmerült. Akkor az egyik diák anyukája például vett szigetelőcsíkokat az ablakra, "de közölte az osztályfőnök, hogy már nem kell, mert a biológiaterembe lesznek, amíg hideg van."

Fotó: Vágvölgyi Bálint / Nyugat.hu

A portál megkereste az iskolát, amelynek reakciója szerint most is hasonlóan próbálják megoldani a problémát. Az intézmény válasza szerint "a 2. emeleten lévő természettudományi termet még aznap szabaddá tettük, s péntek óta a 4.b osztály tanítása meleg teremben folyik." Az igazgató szerint az iskola keleti oldalán volt nagyobb baj a hideggel, onnan most átköltöztették a gyerekeket olyan termekbe, ahol legalább 21-22 fok van.

Az iskola keleti oldalán amúgy azért van hidegebb, mert bár az iskola korábban nyert pénzt a nyílászárók lecserélésére, arra az oldalra már pont nem jutott ebből. Most állítólag egy újabb, 90 millió forintos projekt részeként a maradék régi ablakokat is kicserélik szeptemberre, így remélhetőleg a következő télen már nem kell majd kabátban és sapkában tanulnia a gyerekeknek.