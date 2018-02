Megdőltek a hidegrekordok, sok a baleset

Az országos és a fővárosi nappali hidegrekord is megdőlt kedden - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Országosan eddig mínusz 11,1 fok volt a legalacsonyabb maximumérték, amit 1971-ben Kékestetőn mérték. Most szintén Kékestetőn ennél is hidegebb volt, mínusz 12,8 fokos maximumot mértek kedden.

Budapesten 1986-ban a Széchenyi-hegyen volt a leghidegebb a nappal február 27-én, akkor mínusz 5 fokot mértek. Most ennél több fővárosi mérőállomáson is hidegebbet mértek. A belvárosban mínusz 5,1 fok volt, a lőrinci állomáson mínusz 5,5 fokot, a ferihegyi állomáson pedig mínusz 5,7 fokot mértek. A János-hegy völgyében mínusz 7,4, a János-hegyen pedig mindössze mínusz 8,2 fokig emelkedett a hőmérséklet, így ez lett az új fővárosi legalacsonyabb maximumhőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: szerda reggel a szélvédett, gyengébben felhős tájakon mínusz 15 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Szerda késő estétől a derült, szélcsendes területeken egyre többfelé - főként a Dunántúlon és az Északi-középhegység völgyeiben - mínusz 15 fok alá csökken a hőmérséklet.

Kiemelték továbbá: hajnalig többnyire maximum 3 centiméternyi hó várható, de kisebb körzetekben 5 centiméter körüli mennyiség is hullhat. Szerda hajnalra egyre többfelé megszűnik a havazás. Napközben már csak helyenként - főként a középső megyékben és délen - lehet hószállingózás, gyenge havazás.

Emellett viszont az olykor erős északi, északkeleti szél elsősorban a Dunántúl nyugati felében és északkeleten, keleten okozhat hófúvást, az éjszaka első felében kiemelten Vas és Zala megyékben erős hófúvás is lehet. Szerdán valamelyest gyengül a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon, az Alföld keleti felén és Borsodban a hóval borított tájakon továbbra is lehet hófúvás.

Sok a baleset

Lakatos Tibor, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság közrendvédelmi főosztályának vezetője azt mondta: a közlekedésben nagyobb fennakadást okozott a rendkívüli hóhelyzet. Kedden 0 órától 14 óráig az ország közútjain 94 baleset történt, közülük egy halálos volt, többen könnyebben megsérültek, de nagyobbrészt anyagi kárral végződtek a balesetek, írja az MTI.

A rendőrség továbbra is mindenkit arra kér, hogy a megváltozott útviszonyoknak megfelelően, és kifogástalan műszaki állapotú autóval közlekedjen. Arra az esetre, ha akár rövidebb időre valaki elakadna a hóban, legyen az autóban forró tea, élelem, takaró - ajánlotta a rendőrségi főosztályvezető.

Az ORFK-nak kedd délután 29 útlezárásról volt információja. A főosztályvezető elmondta: egy, az M5-ös autópályán történt balesetnél még tart a helyszínelés és a műszaki mentés, amely torlódást okoz.

Ugyanakkor a teherautók közlekedési korlátozását mindenhol feloldották - közölte Lakatos Tibor.

A rendőrségi főosztályvezető felhívta a figyelmet, hogy a rendőrök a polgárőrséggel, körzeti megbízottakkal, a szociális és egészségügyi ellátókkal is együttműködnek, segítenek, ha valaki például egészségügyi ellátásra szorul, továbbá külön odafigyelnek az egyedül, illetve nehéz helyzetben élők biztonságára is.

Lakatos Tibor kitért arra, hogy egyre kevesebb helyen várható havazás, ugyanakkor az erős szél a következő napokban is hófúvásokat okozhat. Emiatt az utak járhatóvá tétele, takarítása továbbra is fennakadást, várakozást okozhat a közlekedésben.

Az ORFK főosztályvezetője elmondta: a police.hu oldalon külön oldalon tájékoztatnak a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos információkról.

A hófúvás veszélye miatt kedd reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat Vas és Zala megyében másodfokú, emellett országszerte számos járásra elsőfokú riasztásokat adott ki.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek elmondta: a havazással kapcsolatban éjfél óta országosan mintegy 60 alkalommal riasztották a tűzoltókat, ebből 35-ször a havazással leginkább érintett megyékben, tehát Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy és Tolna megyében. Leggyakrabban elakadt vagy árokba csúszott járművek, kisebb balesetek miatt hívták a tűzoltókat.

Hiába erőlködik a fagy, nem dőlt meg az áramfogyasztási rekord

Szélsőséges időjárási körülmények között is biztosított az áramellátás, a szükséges kínálat rendelkezésre áll, a magyarországi villamosenergia-rendszer a többszörös hibát is kibírja - közölte az MTI kérdésére kedden a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

Adataik szerint a hétfői csúcsterhelés elérte a 6659 megawattot, napközben az egy héttel korábbihoz képest 200-400 megawattal nőtt a rendszerterhelés. Az idei legmagasabb értéket, 6680 megawattot január 16-án mérték mínusz 2,6 fokos napi átlaghőmérséklet mellett, vagyis a 2017. január 11-i - mínusz 7,3 fokos napi átlag hőmérséklet mellett regisztrált - 6780 megawattos rendszerterhelési rekord nem dőlt meg.

A tájékoztatás szerint a nagyobb téli fogyasztást az alacsony hőmérsékleten túl elsősorban a felhős nappalok miatt emelkedő világítás igény, valamint a széllel erősödő hidegérzetnek, az emiatt növekvő fűtési igény határozza meg. Hozzátették, hogy a legnagyobb terhelés továbbra is a téli hónapokra esik - csupán 2015-ben haladta meg a július 8-i, 6457 megawattos nyári csúcs a január 8-i, 6447 megawattos télit -, de a két évszak rendszerterhelési csúcsainak különbsége egyre szűkül, különösen a légkondicionálók terjedése miatt. A nyári csúcsértékeket ugyanakkor erőteljesebben csökkentik a háztartási méretű kiserőművek (HMKE), ám ezek hatását a jelenlegi mérés nem mutatja napi szinten - írták. Becslésük szerint a magyarországi HKME-k egyidejű termelése elérheti a 150 megawattot.