Fokozták a rendőri jelenlétet a Liszt Ferenc repülőtéren

A repülőtéren működő poggyászmaffia azért lett az utóbbi időben ismét téma, mert több olyan eset is történt, ami bejárta a sajtót: a budapesti dél-koreai nagykövetség nyilvános Facebook-posztban hívta fel a figyelmet a Liszt Ferenc repülőtéren elharapódzott poggyászfosztogatásokra, majd később egyre több eset derült ki, tolvajokat is fogtak, és nagy visszhangja volt annak is, amikor a teniszező Babos Tímea írta ki dühösen, hogy kirámolták a csomagját.

A rendszeressé váló poggyászfosztogatás miatt az NMF február elején soron kívüli ellenőrzést rendelt el Ferihegyen. Általános vélemény, és ezt a rendőri források is megerősítették, hogy a budapesti repülőtéren mindig is problémát jelentettek a lopások. Az elkövetőket pedig leginkább a rakodók között kell keresni. A rakodók nem a repülőteret üzemeltető Budapest Airportnak, hanem a földi járatok kiszolgálását végző úgynevezett handling cégek valamelyikének dolgoznak, amelyek a poggyászok rakodását is végzik.

Még február 12-én küldtem kérdéseket a rendőrségnek azzal kapcsolatban, mennyire vannak jelen a repülőtéren a csomagkipakolásnál. A kérdés azért is merült fel, mert több olyan fotót is kaptunk akkor, hogy rendőr áll a repülő mellett, miközben kipakolják a csomagokat. A rendőrség végül 20 nappal később ugyan, de válaszolt a kérdésekre. Ebben azt írják,

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság fokozta a rendőri jelenlétet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A kérdésre pedig, hogy mennyire jellemző, hogy rendőri jelenlét van akkor, amikor egy gépbe bepakolják, vagy abból kipakolják a csomagokat, bőröndöket, illetve, hogy az elmúlt napokban (értsd február eleje) hány járatnál követték rendőrjárőrök nyomon a műveletet, a rendőrség azt válaszolta:

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a szükséges rendőri létszámról kockázatelemzést követően dönt, e kockázatelemzés alapján a leginkább veszélyeztetett járatok rakodását figyelik fokozottabban. A poggyászból lopásokat jellemzően a kamerával nem ellátott területeken, a repülőgépbe be-, illetve onnan kipakoláskor követik el. Ezt a munkafolyamatot alapesetben szúrópróbaszerűen ellenőrzi a rendőrség (...)

Válaszukat pedig a földi kiszolgáló társaságokkal kapcsolatos kritikájukkal folytatták. Ez ugye azért is fontos, mivel a tapasztalatok szerint éppen itt kell keresni a problémát. Azt írták tehát, hogy

a lopások elkövetésének megakadályozáshoz szükséges a légitársaságok és a földi kiszolgáló személyzet együttműködése is. Ennek ellenére minimális azon légijáratok száma, ahol a földi kiszolgáló társaság biztonsági személyzetet alkalmaz a csomagrakodás biztonságának növeléséhez.

