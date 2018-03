Feljelentést tesz a Jobbik választási csalás miatt

Békés megye 4. számú választókerületében már negyvenkilencen jelezték eddig indulási szándékukat a 2018-as választásokra, ebből eddig huszonhét induló adta le az ajánlásokat, de már ezek közt is több csalásra utaló körülmény merült fel - közölte a Jobbik.

A Jobbik választókerületi bizottsági delegáltjának lett gyanús, hogy adatokkal való visszaélés történhetett, mivel egyes pártok ajánlóíveinek átvizsgálásánál többnél is ugyanabban a sorrendben követték egymást ugyanazoknak a választásra jogosult polgároknak az adatai. Az is feltűnő volt az ívekben, hogy a több lapon is szereplő, ugyanazon névvel és adatokkal jelölt személyeknél teljesen eltérő aláírásokat találtak.

A Jobbik bizottsági delegáltja jegyzőkönyveztette észrevételeit, és nem szavazta meg az aggályos ajánlásokat leadó pártok képviselőinek nyilvántartásba vételét, ehhez az MSZP delegáltja is csatlakozott. Ennek ellenére mégis nyilvántartásba vették a jelölteket, mivel a választási bizottság három tagja nem talált semmi kivetni valót ebben a visszásságban.

Szabó Ervin jobbikos képviselőjelölt azt közölte, hogy a nyugtalanító körülmények miatt fellebbeznek, és hétfőig jogi lépéseket tesznek. Közokirat-hamisítás és választási csalás miatt feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen.

Fotó: oroshaza.jobbik.hu Vona Gábor és Szabó Ervin

"Egyébként könnyűszerrel kilehetne deríteni a rendszeradatok alapján, hogy egyes állampolgárok mely jelöltekre tettek ajánlást és ez alapján átnézni az ajánlóíveket, de a választási iroda nem adja ki a bizottsági delegáltaknak az erre irányuló adatokat. Joggal feltételezhető az is, hogy azért van közel ötven induló, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelölttől, Szabó Ervintől vegyenek el szavazatokat. A kiugró számú induló hátterében gyaníthatóan a Fidesz áll" - írja a közlemény.