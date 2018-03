Márki-Zay: Nem lesz mecsetépítés, nem lesz fehérterror

"Nagy megtiszteltetés az nekem, hogy ma itt állhatok, rekordszámú részvétellel választottak polgármesterré, a részvétel a demokrácia diadala volt. Nagy megtiszteltetés, hogy nem csak azokat képviselhetem, akik rám szavaztak, hanem azokat is, akik nem" - mondta Márki-Zay Péter szombaton a hódmezővásárhelyi díszközgyűlésen beiktatását követően.

Azt mondta, nem csak a kampányban tett ígéreteit fogja betartani, hanem be fogja bizonyítani, hogy a kampány során ellene felhozott vádaknak, rágalmaknak nincs alapja. "Azoknak is be fogom bizonyítani, akik nem rám szavaztak, hogy nem lesz káosz, nem lesz anarchia, nem lesz mecsetépítés, nem lesz fehérterror. Mindenki nyugodjon meg, dolgos hétköznapok jönnek. A szeretet hatalma legyőzte a hatalom szeretetét" - mondta.

Márki-Zay elmondta, szeretne békejobbot nyújtani a kampány során ellene munkálkodó képviselőknek.

"Hegedűs Zoltántól is bocsánatot kérek, ha megbántottam, bolondnak, zavaros fejűnek neveztem volna, elnézést kérek mindenkitől, akinek választóit listáztam, riogattam volna"

- mondta a fideszes kampányra utalva.

A legnépesebb virtuális párt: fideszesek, akik nem lopnak

Márki-Zay elmondta, hivatala számára a hódmezővásárhelyi polgárok mind egyenlőek, a cigányok és a közmunkások is. Soha többé nem fordulhat elő, hogy bárkit hátrányos megkülönböztetés érjen.

A legfontosabb változás az kell, hogy legyen, hogy Hódmezővásárhely egy élhető, szeretetteljes város legyen. Létrehoznak egy irodát, ami kiemelten a fiatalok hazahozásával fog foglalkozni. "Ha a cégek diszkrimációt tapasztalnak, nyugodtan forduljanak a hivatalhoz segítségért" - mondta, de azt is megemlítette, hogy nem csak rajta múlik a megfélemlítés megszűnése, ehhez mindenki kelleni fog. Elmondta, hogy ha valaki nem meri lájkolni Hegedűs Zoltán vagy Lázár János közéleti Facebook-profilját, akkor nyugodtan forduljon hozzájuk, ki fognak állni mellette.

"Én ugyan párt nélkülinek mondom magam, de valójában az ország legnépesebb virtuális pártjába tartozom. Ebbe a pártba azok a csalódott fideszesek tartoznak, akik nem lopnak. Akik nem akarnak 20 ezer migránst pénzért beengedni az országban. Akiknek nincsen kastélya. A közelgő választásokon ezt a pártot fogom képviselni, tisztességes, becsületes magyar embereket" - mondta. Márki-Zay szerint a polgármesteri poszt mellett lesz egy másodállása is, mert azért is tennie kell, hogy a pártok országosan is összefogjanak a hódmezővásárhelyi példát követve, ugyanis csak így lehet véget vetni a korrupciónak, és csak így lehet megváltoztatni a politikát.

Márki-Zay elmondta, jobboldaliként nem képviselheti az egész várost, ezért baloldali alpolgármestert nevez ki. A közgyűlés ezt követően meg is szavazta dr. Kis Andreát, az MSZP helyi elnökét.

Megtrollkodta a Fideszt az első javaslataival

"Működik a város, hat napja vagyok polgármester, nem omlott össze." Azt is elmondta, hogy támogatja Hegedűs programját, ezért előterjesztik Hegedűs javaslatait. Az egyik ígéret amiben számítanak a fideszesek támogatására, hogy sort kerítsenek a templomok felújítására, a másik pedig "Hegedűs azon hősies kijelentése, hogy tiltakozunk a migránsok szervezett betelepítése ellen".

A beiktatást követően rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol Márki-Zay előterjeszette a két emlegetett javaslatát. Az egyiknek az lett volna a lényege, hogy a kormány írjon alá egy kötelezettségvállalási nyilatkozatot, ami alapján megfinanszírozza a templomok felújítását. A közgyűlés fideszes tagjai ezt arra hivatkozva szavazták le, hogy ez nem a közgyűlés hatásköre. Előálltak egy módosító javaslattal, hogy készíttessék el a kivitelezési terveket, emellett pedig javasolták, hogy Márki-Zay tárgyaljon a kormánnyal a forrásokról. Az új polgármester arra hivatkozva utasította vissza ezt a javaslatot, hogy biztos pénzügyi források híján nem akarja a város pénzét tervek elkészíttetésére költeni.

A másik határozati javaslat alapján a város elutasította volna migránsok városba való szervezett betelepítését. Márki-Zay javaslata a letelepedési kötvényre is kiterjedt volna, de végül a fideszesek ezt sem szavazták meg ebben a formában. A szavazás közben a teremben lévők közül valaki bekiabálta a fideszeseknek, hogy "úgyis hamarosan mentek a lecsóba". A két elutasított javaslat alapján az látszik, hogy Marky-Zai a kormányt vette célba, ugyanis a helyi javaslatokba a Fidesznek országosan is fontos témákban hozta magát olyan pozícióba, amiben "fideszesebb lett a fideszeseknél", miközben a helyi Fidesz kihátrált a saját javaslataiból.

Márki-Zay egyik legfontosabb választási ígérete, az építményadó eltörlése kapcsán azt mondta, hogy a mostani állás szerint 2019-ben kerülhet erre sor. A polgármester elmondta, hogy a költségvetés átvizsgálva találtak 3,8 milliárd forint adósságot. A tartalékok kapcsán 400 milliós összegről volt szó, de ennek csak a nyolcadával rendelkezik a város, mert a forrásokat a kampány során elhasználták. Márky-Zay elmondta, ha még fel tudnak szabadítani forrásokat, akkor a 101 négyzetméter alatti házak esetén már idén eltörölhetik az építményadót.

Az Index a helyszínen két fideszes képviselőt - köztük Hegedűst Zoltán is - megkérdezett arról, hogy mit várnak az új felállástól: egybehangzóan azt mondták, hogy arra számítanak, jó lesz az együttműködés.

Márki-Zay beszéde előtt Petőfi Sándor "Föltámadott a tenger" című verse és az Ismerős Arcok "Nélküled" című száma hangzott el. Márki-Zay Pétert az ellenzéki pártok támogatásával választották meg, előzetesen mindenki a Fidesz győzelmére számított, viszont végül megtörtént, amitől Orbán Viktor félhetett: a centrális erőtér megbomlott.

Az MSZP, a Jobbik, a DK, az LMP, Együtt és a Momentum által támogatott jelölt végül 57-41 százalékosan legyőzte a Fidesz–KDNP jelöltjét egy fideszes fellegvárban, és ez nagyon is kihat a parlamenti választásokra. A hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás eredményeit ebben a cikkben elemeztük.

