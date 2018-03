Lázár: Nincs olyan nyilatkozat, ami az osztrák-magyar kapcsolatokat elronthatná

Cikkünk folyamatosan frissül.

Kereken 111. alkalommal tart Lázár János Kormányinfót. Az elején elmondta, hogy Orbán a kormányülésen arról beszélt, a költségvetést nem befolyásolhatja a választás tétje, nem lesz alárendelve a költségvetés annak, hogy meg szeretnék nyerni a választást. Ezután elmondta, 2018-ra 3% alatti hiánnyal és 4%-os bővüléssel számolnak költségvetés ügyileg, és így számíthat mindenki béremelésekre, nyugdíjprémiumra, családi adókedvezmények megtartására. De hogy mi lesz ezekkel, vagy épp a Nők 40 programmal, ha nem a Fidesz nyer, azt nem lehet tudni, mondta Lázár.

Szó volt a migrációról is. Lázár szerint a határokat az ENSZ le akarja bontani, így közös álláspont nem lesz, hiszen Magyarország elutasítja ezt. De Lázár arról is beszélt, hogy ha a "migránskvótát" végre kell hajtania Magyarországnak, akkor a rászorulók, nyugdíjasok kapnának kevesebbet, mert csak egy kassza van. Lázár arról most nem beszélt, hogy csak a rászorulóknak járó összeg változatlan, érinthetetlen Magyarországon, vagy például a stadionokra szánt pénzek kerete is megváltoztathatatlan-e.

Elmondta még, hogy modern falu programot tervez a kormány, illetve Budapest-Varsó, és Budapest-Kolozsvár gyorsvasutat. A Miskolc-Kassa autópályát, és továbbra is cél a Pécset Horvátországgal összekötő autópálya is. A teljes foglalkoztatottságot pedig 2022-re tervezik. Az Európai Bizottság pedig csak a magyar választási kampányba akar beleszólni természetesen, amikor a magyar korrupcióról beszél. Lázár szerint a bizottság szakértői mind utálják a kormányt, ezért a bizottság hitelességét vonja kétségbe a jelentés. A jelentés egyébként azt mondja, a korrupció már olyan általános, hogy a gazdaságot is negatívan befolyásolja, de kritizálták azt is, hogyan gyakorol nyomást az igazságszolgáltatásra.

A félelmetes Bécs

Lázár szerint javulnak az osztrák-magyar kapcsolatok, és nincs olyan nyilatkozat, ami ezt a kapcsolatot el tudná rontani. A miniszter szerint a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy ez a barátság még jobb legyen, azt nem befolyásolhatják nyilatkozatok. Majd legalább háromszor elmondta, hogy nem szeretett volna sem miniszterként, sem magánemberként megbántani senkit, egyetlen bécsi polgárt sem.

Bécs mindig jó példa, mindig igyekszünk tanulni tőlük, de homokba sem dugjuk a fejünket

- mondta Lázár, majd újból elmondta, hogy nem állt szándékában egyetlen bécsit sem megsérteni, amikor a videóját készítette, de rá akart világítani, hogy a migrációnak milyen következményei vannak az európai nagyvárosokra. Ő csak azt akarta bemutatni, hogy Budapestnek még van választási lehetősége, van lehetőség elkerülni, hogy bevándorló ország legyünk.

Bécs mindig jó példa Budapest számára, és van amiben figyelmeztető jel

- mondta.

Telefonon beszélt Sebastian Kurz osztrák kancellárral is erről a bécsi projektjéről, állítása szerint egy jó hangulatú beszélgetésben sikerült mindent tisztázniuk.