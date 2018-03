Finkelstein halála után Habony teljesen átvette londoni cégüket

"Habony Árpád egyszemélyes tulajdonos lett a londoni székhelyű Danube Business Consulting (DBC) Ltd.-ben. Orbán Viktor nem hivatalos agytrösztje és a kormányoldali média egyik irányítója 2015-ben alapította a céget Arthur J. Finkelsteinnel. A híres, sőt, negatív kampányai miatt inkább hírhedt amerikai kampányszakember tavaly, 72 éves korában elhunyt" - írja a 24.hu.

A cégről azt írja a lap, hogy a londoni cégadatok szerint a 2016-os évet már tisztes bevétellel zárták. "A DBC tőkéje három éve mindössze a cégalapításhoz szükséges 5000 font volt, de egy év később már 38 618 angol fontra emelkedett. A cég 2016-ban 133 618 fontot (50 millió forintot) termelt, amelyből 100 ezer fontot (37 millió forintot) vett ki osztalékként a két tulajdonos. A DBC szépen nőtt ugyan, de még a teljes profitja sem adna lehetőséget Habonynak a Nagy-Britannia, Franciaország és Magyarország között ingázó életmód finanszírozására. Budapesten egészen más bevételi kategóriákba lőttek ki a Habony-birodalomnak nevezett médiacégek, többek között azért, mert hatalmas állami hirdetésekhez jutottak." - írja a lap.

Egy 2016-os Figyelő cikk alapján ezt írtuk akkor: "nemzetközi politikai tanácsadó lett Habony Árpád. Orbán Viktor láthatatlan tanácsadójának az amerikai Arthur J. Finkelsteinnel közös cége ugyanis legalább két nagyobb nemzetközi munkában is részt vesz. A Lánczi Tamás által vezetett londoni Danube Business Consulting Ltd. Horvátországban és Franciaországban is segíti a jobboldali pártok győzelmét." Érdekesség, a a céget igazgató Lánczi időközben a Schmidt Mária által felvásárolt Figyelő főszerkesztője lett.