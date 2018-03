Magyar Nemzet: Semjén Zsolt Svédországba jár vadászni

Semjén Zsolt évek óta vesz részt svédországi vadászatokon, közölte a birtokába jutott fényképekre és dokumentumokra hivatkozva a Magyar Nemzet, amely egyébként "luxusvadászatnak" nevezi ezeket az alkalmakat. A lapnak állítólag vadászatszervezők beszéltek arról, hogy a miniszterelnök-helyettes 2012 óta (kivéve 2014-et) minden évben egyszer látogat a skandináv országba, és elsősorban jávorszarvasra, rénszarvasra, valamint siketfajdra vadászik.

Azt is közölte a lap, hogy a politikust elkíséri általában a Földművelésügyi Minisztérium egy korábbi főosztályvezetője is.

A Magyar Nemzet szerint a néhány napos utak alkalmanként 4-5 millió forintnak megfelelő svéd koronába kerülnek.

Egy tavaly szeptemberi vadászaton helikoptert is béreltek, ezzel értek utol egy rénszarvast, amit Semjén elejtett. A kilőtt állatot is a helikopter szállította el, egy kötélen lógott a tetem. Olyan is volt, írja a lap, hogy lovat kellett szerezni Semjénnek, hogy ne kelljen gyalogolnia, lóháton tudjon közlekedni. Előfordult, hogy egy egész, mintegy 40 fős hotelt béreltek ki a szervezők Semjénnek, hogy csak ők legyenek ott, és ne találkozzanak másokkal, főleg ne magyarokkal.