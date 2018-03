Videón, ahogy Semjén kilőtt szarvasát helikopterrel szállítják el

Ahogy azt korábban megírtuk, Semjén Zsolt évek óta vesz részt svédországi vadászatokon, amelyeket a Magyar Nemzet "luxusvadászatnak" nevez. Szintén a lapnak beszéltek vadászatszervezők arról, hogy a miniszterelnök-helyettes 2012 óta (kivéve 2014-et) minden évben egyszer látogat a skandináv országba, és elsősorban jávorszarvasra, rénszarvasra, valamint siketfajdra vadászik. Ezek az alkalmak a lap szerint 4-5 millió forintba kerülnek.

Egy tavaly szeptemberi vadászaton helikoptert is béreltek, ezzel értek utol egy rénszarvast, amit Semjén elejtett. A kilőtt állatot is a helikopter szállította el, egy kötélen lógott a tetem. Olyan is volt, írja a lap, hogy lovat kellett szerezni Semjénnek, hogy ne kelljen gyalogolnia, lóháton tudjon közlekedni. Előfordult, hogy egy egész, mintegy 40 fős hotelt béreltek ki a szervezők Semjénnek, hogy csak ők legyenek ott, és ne találkozzanak másokkal, főleg ne magyarokkal.

Rétvári Bence Semjén kalandjairól úgy nyilatkozott a HírTv-nek: "Semjén Zsoltnak rokonai vannak Svédországban, őket látogatja meg, és hogy egy magán családi rendezvényen milyen program van, ez a családnak a magánügye". A kérdésre, hogy a 40 fős foglalást mennyire lehet családinak nevezni, Rétvári azt felelte, nem kell mindent elhinni.

Semjén Zsolt pedig Facebook-oldalán reagált:

"Nem én helikopterezek, hanem a jávorszarvas."

Frissítés: körülbelül egy-másfél órával később, miután a legendás vadász rájött, hogy milyen állatot is lőtt le, javította a jávorszarvast rénszarvasra.

A HírTv most felvételt is közölt a kilőtt szarvas helikopteres elszállításáról.