Orbán: Megnéztem a rekettyést

"Megnéztem a rekettyést, ahol az uszodát szeretnénk megépíteni. Az uszoda nekem szívügyem. Megígértem már a korábbi ittjártamkor is" - magyarázta a gödöllői tévében Orbán Viktor, mit is keresett a városban. Elmondása szerint egyébként elsősorban a közelgő választások miatt érkezett, de megnézett néhány fejlesztést és bement a premontreiekhez is.

Mégsem járja, hogy egy ilyen egyetemi városban nincs egy olyan uszoda, ami versenyuszodaként is tudna működni. "A gyerekeim révén vannak Gödöllőről iskolás élményeim is, itt mindig jó atlétikai képzés volt." Gödöllőben van potenciál, egy sportváros is lehetne. Az uszoda meglesz.

De nem csak uszoda lesz, hanem szeretnének egy jégcsarnokot is építeni az uszoda mellett. A kastélyra is rengeteget költöttek, de ha a telek hátsó részére megy az ember, azért látja, hogy a régi fényét még nem kapta vissza, kicsit olyan, mint ha félkész lenne. Orbán benne lenne, hogy erre is adjanak még pénzt.

Gödöllő egyébként szerinte lehetne jobb hely is, vannak kicsit elhagyatott részei, de ez nem az ő dolga, a helyiek biztos jobban is látják. A polgármesterrel nem mindig találják a hangot, de a Fideszes országgyűlési képviselő nagyon jó, az uszoda sem lenne meg nélküle, a jégcsarnok pedig egyenesen az ő ötlete volt. És egyébként sem az fontos nekik, hogy ki a polgármester, hanem a gödöllőiek. Például Gödöllő adósságát is átvállalták, akár a többi települését, pedig nem mindig könnyű a polgármesterrel.

A gödöllői tévé műsorvezetője egyetértett Orbánnal abban, hogy a fejlesztések szempontjából nagy tétje van a mostani választásoknak, Gödöllő ügyei mellett ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy kitérjenek a bevándorlás kérdésére is.

Orbán nem akar egy migránst sem megsérteni, de a helyzet az, hogy ahol megnő a bevándorlás, ott megnő a bűnözés, főleg a nők rovására. Ezt a témát valamiért rejtve akarják tartani, Lázár János videóját is letiltotta a facebook. Orbán nem érti, hogy miért kellene ilyen jövőt választani. Ráadásul a gyerekeink rovására.

"A pénzügyi spekulánsok ne Magyarországot akarják átalakítani bevándorlóországgá, hanem a saját hazájukat, ne akarjanak bajt hozni a nyakunkra." Ha ki akarják próbálni, hogy milyen egy bevándorlóországban élni, valósítsák meg a saját kertjükben, házukban, városukban, ne a magyarok rovására, magyarázta a magyar miniszterelnök.