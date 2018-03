Kósa és a 4,3 milliárd euró: Németországban élő nő kereste meg egy hatalmas örökséggel

Négymilliárd-háromszázötvenhárommillió euró felett rendelkezhetett Kósa Lajos, írja a Magyar Nemzet a birtokába került, 2015-ben készült, állítólagos hiteles közjegyzői okirat szerint.

A lap fényképet is mutat az állítólagos papírról, amely szerint Kósa Lajos 2013. január 28-án kötött szerződést a megbízójával, aki felruházta Kósát, hogy a „megbízó helyett és annak képviseletében a jelzett összegből magyar államkötvényeket vásároljon”, és azokat a „megbízó nevén vezetett befektetési számlán elhelyezze”. A több mint ezerháromszázmilliárd forintnyi összeget az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél helyezték el a papír szerint. Később bemutatták a közjegyzői pecsétet és az aláírást is.

A Magyar Nemzet megjegyzi: az Orbán-kormány minisztere eszerint pénzt vehetett fel a számláról, átutalásokat végezhetett és teljes körű számlaügyintézést bonyolíthatott le, egyedül a számla megszüntetésére nem kapott jogosultságot. A 2015. február 2-án kelt, többször módosított okiratban az áll: az értékpapír-vásárlást szakaszosan és folyamatosan kell „eszközölni”, és annak 2015. április 30-ig meg kell kezdődnie. A dokumentumban a felek a „megbízás tartalmát nem kívánták pontosabban meghatározni”. A papír Tóth Ádám közjegyzői irodájában készült. A cikkben nem szerepel, hogy a lap megkereste Kósát, vagy a közjegyzőt.

Az Index felhívta a közjegyzői irodát. Annyi közölt a telefont felvevő munkatárs, visszakérdezésünkre kétszer is elismételve, hogy:

Köt minket a titoktartás, nem mondhatok semmit.

Kósa Lajos újságírói kérdésre megszólalt az ügyben , az ATV-nek azt mondta, szélhámosság, semmi nem igaz belőle. Nem vett állampapírt, nem kezelt bankszámlát, de "nem vitatkozom ilyen emberekkel". Aztán azt mondja, volt egy titokzatos német hölgy, aki megkereste őt, hogy van pénze, mit csináljon vele. "Akkor találkoztam ezzel az üggyel először, de soha semmi nem valósult meg belőle, szerintem szélhámosság". Aztán ez a párbeszéd következik:

- Tagadja, hogy van ilyen papír?

- Biztos van, én nem láttam mostanában Magyar Nemzetet, de még egyszer mondom, szélhámosság.

Aztán azt mondta, a titokzatos német nőnek az "ügyvédjét ismeri távolról". "Biztos másnál is próbálkozott, másnak is elmondták ezt a történetet", mondta. Kósa azt nem mondja ki, hogy perel, azt mondja, nem foglalkozik szélhámossággal, tudomásul veszi, hogy az ellenzék most jön elő ezzel.

Kósa szerint rendszeresen keresték meg polgármesterként mindenféle találmányokkal, és nagy pénzekkel, hogy ezeket fektetnék be a városban. Ez is egy ilyen volt, egy munkatársa ismerőse jelentkezett, hogy egy hölgy, aki hihetetlen összeget örökölt, ő azt javasolta, fektesse állampapírba. A kérdésre, hogy tagadja-e a dokumentum létezését, azt mondta:

Biztos van, én nem láttam a Magyar Nemzetet (...) soha nem vettem semmilyen állampapírt, (...) soha semmilyen bankszámlát nem kezeltem

Utóbbi állítást többször megismételte. Aztán azt is megkérdezték Kósától, ott volt-e a közjegyzői irodában, de Kósa csak azt mondja, ha tudná, hogy milyen papírról van szó, biztosan tudna erre válaszolni. Mindenesetre a számlához soha nem volt hozzáférése.

A teljes interjút itt tudja megnézni:

(Borítókép: Ujvári Sándor / MTI)