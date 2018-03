Mit tudni eddig a Kósa-botrányról?

A Magyar Nemzet kedden és szerdán részleteket közölt közjegyzői dokumentumokból, amelyeket Kósa Lajos és egy megbízó írt alá.

Kósa eszerint vagyonkezelést kap a megbízó németországi öröklésből származó pénzére, emellett 800 millió forintos ajándékot fogad el az édesanyja számára, sőt, egy svájci repülőscégről és párizsi bankról is szó esik.

Kósa azt állítja, egy csalásba rángatták bele, nem kapott pénzt, nem kezelt számlát, de nem ad magyarázatot érdemben arra, hogy neki mi előnye származott volna a szerződésből.

A megbízó nő ellen tényleg nyomoznak, de a magányos csalóról szóló forgatókönyvet gyengíti, hogy a nő és Kósa több szálon is összeköthető.

Mi szerepel az okiratokban?

Kósa Lajos 2013. január 28-án szerződést kötött a megbízójával, mint később kiderült, egy Csengeren élő nővel, Szabó Gáborné Matkó Máriával, hogy a nő örökléssel szerzett eurómilliárdjait Kósa kezelheti, méghozzá úgy, hogy az FHB-ban egy befektetési számlán államkötvényt vásárolva elhelyezi.

Kósa Lajos és a megbízója 2013. szeptember 26-án közjegyzői okiratba foglalják, hogy a nő 2.633.445 eurót ajándékoz Kósa Lajos édesanyjának. A dokumentumban azt állítja magáról a megbízó, hogy a kisrepülőket üzemeltető svájci Altenrhein Aviation AG részvényese, vagyis résztulajdonosa, és jogot ad Kósa Lajosnak, valamint Czakó Jánosnak, hogy a cég 2013-as és 2015-ös részvényesi találkozóján képviseljék őt.

2015. január 12-én születik egy okirat arról, hogy a nő meghatalmazza Kósa Lajost, hogy az általa tulajdonolt, Crédit Industriel et Commercial párizsi bank által kibocsátott részvények felett rendelkezzen, de azokat nem adhatja el, és az osztalék sem az övé.

Kósa Lajos és a megbízója 2015. február 2-án közjegyző előtt okiratba foglalják a már említett pénzkezelési megbízást, belefoglalva, hogy április 30-ig meg kell kezdődnie a tranzakciónak.

Egy ismeretlen dátumú dokumentum szerint Czakó János és egy Szabó Tamás nevű illető jogosultságot kap arra, hogy 2015 novemberében és decemberében 25-25 millió eurót vegyenek fel a megbízó svájci széfjéből.

A Magyar Nemzet azt írja, Kósa és a megbízó kapcsolatáról árulolkodó utolsó papír 2015 november 16-i, azt nem tudni pontosan, hogy ez mit tartalmaz.

Mit mondanak erre az érintettek?

Kósa Lajos kedden reggel újságírói kérdésre nem tagadta, hogy van papír az eurómilliárdos vagyonkezelésről, azt mondta, volt a közjegyzői irodában, de szerinte szélhámosságról van szó. Arról beszélt, hogy soha, senkinek nem vett állampapírt, ilyen pénzt nem fogadott el, nem kezelt bankszámlát.

Azt mondta, amikor polgármester volt, sokan jártak nála, akik be akartak fektetni, mindenféle üzletember bejelentkezett nála, "ez is ilyen volt". Egy munkatársa ismerőse jelentkezett, hogy volt egy hölgy, aki Németországból örökölt, mit csináljon vele. "Mondtam, hogy tegyen magyar állampapírba, hozza Magyarországra és fektesse be", főleg Kelet-Magyarországon. Azt mondta, a hölgy ügyvédjét ismerte "távolról", és azt állította, azért nem tud konkrétabban válaszolni, mert nem látta a Magyar Nemzet cikkét.

Kedd délután Kósa videómonológgal jelentkezett. Ebben kicsit részletesebben mesélt az ügyről, kiderült például, hogy 2012 őszén keresték őt fel, ekkor árulta el azt is, hogy a szóban forgó nő Csengeren él, háztartásbeli, és német iratokat mutatott. Kósa beruházásokat és állampapír-vásárlást javasolt, és konkrétan nem részletezett megállapodásokat kötöttek, amiket többször módosítani kellett. Arról is beszélt, hogy más információk kapcsán később arra jutott, hogy a nő szélhámos, a nő másokat is becsapott, eljárások is vannak ellene.

Kósa többször is említi, hogy a közjót tekintette szem előtt, a nőnek is azt javasolta, hogy közjóra használja a pénzt.

Érdekes mondata Kósának, hogy "a nőnek volt mindenfajta felajánlása", de ő ezekre azt mondta, ha ilyet akar csinálni, csinálja, de ő (Kósa) ezt is arra akarja használni, ami a legjobb, például kollégium, sport támogatására Debrecenben.

Este a HVG-nek nyilatkozott Kósa. Azt mondta, a nő hajthatatlan volt, azt állította, hogy csak Kósában bízik meg, a bankokban és az államban nem, és ragaszkodott a közjegyzői iratokhoz. "Ma már tudom, hogy ahhoz kellett neki, hogy később rám hivatkozhasson", mondta a politikus.

Szerda délelőtt pedig azt mondta, "Bróker Marcsi 2.-höz hasonló ügy"-ről van szó. Szerinte ez egy csalássorozat, és be fog bizonyosodni, hogy hazugság minden vád. Eddig minden ügyről, amivel őt megvádolták, kiderült, hogy nem igaz, közölte. Kósa azt is mondta,

rendőrségi feljelentést tesz.

A történetben Kósán kívül eddig csak a csengeri örökösnő fia szólalt meg, szintén a HVG-nek. Szabó Gábor azt állítja, az örökség valós, de nem ők jelentkeztek, hanem miután az örökségről szóló információt kikotyogta a család ügyvédje, Kósa kereste meg őket, hogy lenne ötlete, mit csináljanak a pénzzel.

Ki az a Szabóné, és mi köze Kósához?

Szabó Gáborné Matkó Mária Csengeren él, ő és a gyerekei a cégiratok szerint közösen italboltot üzemeltetnek a városban. Az eddigi hírek szerint a nő a csengeri önkormányzatnak, egyháznak is felajánlásokat tett, magánszemélyektől pénzt kért kölcsön az örökségre hivatozva, melyhez állítása szerint egyelőre nem jut hozzá. A nőt a NAV nyomozói őrizetbe vették, háziőrizetben várja a büntetőeljárás lefolytatását. A férje két héttel ezelőtt öngyilkos lett.

A kormányközeli Pesti Srácok szerint Szabóné korábban a Magyar Fejlesztési Banknak is százmillió forint körüli kárt okozott, ami miatt nyomozás is folyt ellene, ám azt felfüggesztették, mert a nő elhitette a rendőrökkel, hogy megegyezett a követelésről. Az ügy a gödi Pólus Palace nevű luxushotelről és golfklubról szól, ennek fejlesztésére a CIB Bank 5,8 millió euró hitelt adott, az állami MFBank tízmillió eurót fektetett a beruházásba. Amikor a Pólus-csoport a válság idején el akart adni az ingatlant, Szabó Gáborné Matkó Mária a nagy német örökségre hivatkozva előzte be a külföldi vásárlókat, ám az ígéretei valótlanok voltak, a hotel bedőlt. A 168 óra azt is írta, hogy Csengeren a házaspár egy Pólus Hotel feliratú kisbusszal közlekedett, a Népszava szerint pedig egyszer még az utcáját is lezáratta.

De a magányos szélhámos verzióját cáfolja, hogy Szabónét és Kósát több szál is összeköti.

A nő egyik cége az Észak-Atlanti Pénzügyi Befektető Kft. Ebben Orendi Mihály is tulajdonos. Orendi a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, a Debreceni Sportcentrum egykori igazgatója, Kósa Lajos korcsolyaszövetségének ügyvezető igazgatója, együtt szurkoltak a téli olimpián. A céget a debreceni sportuszoda címére jegyezték be, és ebben a cégben van benne az iratokban említett Czakó János is.

A cégben résztulajdonos egy másik cégen át Fiák István is, aki Kósa Lajos ügyvédje. Fiák volt a tulajdonosa egy cégnek, amit Kósa feleségének adott el tavaly, vitatott körülmények között.

A nő és Kósa körüli cégekről itt még részletesebben olvashat.