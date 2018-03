Több helyen 20 centi hó hullott, hótorlaszokat emelt a szél, több ezer helyen nincs áram

Cikkünk frissül.

Fontosabb részletek:

Szombaton este kelet felől intenzív havazás kezdődött, vasárnap reggelre egyes helyeken 20 centiméternyi hó hullott.

Több keleti megyében továbbra is harmadfokú figyelmeztetés van hófúvás miatt, de szinte az egész országban kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.

Több helyen, például a Tiszántúlon ónos eső miatt csúsznak az utak.

A tűzoltókat néhány óra alatt több mint háromszáz helyszínre riasztották.

Az M3-as autópályát hóeltakarítás miatt egy időre lezárták hajnalban, több út továbbra sem járható főként keleten.

Budapesten délelőttre már teljesen helyreállt a buszok közlekedése.

Hajdú-Bihar megyében 19 ezer fogyasztónál, Békésben több ezer háztartásban nincs áram.

Vasárnap délelőtt fokozatosan enyhül a havazás és a szél is, csak Borsodban és Szabolcsban alakulhat ki még este is hófúvás.

Szombaton este kezdődött több helyen intenzív havazás az országban, vasárnap reggelre országszerte kialakultak magas hótorlaszok a hófúvás miatt, az ónos eső miatt pedig több helyen nagyon csúszósak az utak. Az Index egyik olvasója Kisvárdáról ezt írta: „Megkockáztatom, még életemben nem láttam ekkora hóvihart ebben az országban. Na jó, talán 5 éves koromban. (Most 39 vagyok)".

Keleten van, ahol 20 centinél is több hó hullott, de a hóhelyzetet percről percre is követő Időkép szerint Dunakeszin is 12 centiméteres volt a hó vasárnap reggel. A Nyírségben ónos eső hullik a 14-18 centiméternyi hó tetejére, ami nehezíti a hóbuckák eltakarítását. Borsod térségében 50-60 km/h-s széllökéseket regisztráltak vasárnap reggel.

Többfelé leszakadtak vezetékek az intenzív havazás, hófúvás és az ónos eső miatt, volt, ahol fák dőltek ki, írta az Országos Katasztrófavédelem reggeli összesítésében. Sok helyen csúsztak árokba, vagy csúsztak meg autók, teherautók kamionok. A tűzoltókat néhány óra aratt több mint háromszáz helyszínre riasztották.

Piros figyelmeztetés négy megyében

Négy megyében, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Hajdú-Biharban, Hevesben és Szabolcs-Szatmár-Beregben továbbra is harmadfokú (piros) figyelmeztetés, több járásban riasztás van érvényben. Ezeken a területeken erős hófúvásra kell készülni, a friss hóval fedett területeken a viharos szél több helyen hóakadályokat emelhet.

Szintén a hófúvás veszélye miatt Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében másod-, Budapesten, Pest és Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében elsőfokú veszélyjelzések vannak kiadva.

Északkeleten a viharos széllökések délelőtt a legtöbb helyen fokozatosan csökkennek, de Borsodban és Szabolcsban még délután, a Bodrogközben pedig akár éjfélig kialakulhat erős hófúvás.

A havazás miatt is sok megyében elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki, de Borsod és Szabolcs kivételével a legtöbb helyen délelőtt gyengül és megszűnik majd a havazás. Éjfélig Borsodban és Szabolcsban 5-20 centiméternyi, máshol, elsősorban az ország északi felében legfeljebb 5 centiméter friss hó hullhat.

A kora délelőtti órákig a Tiszántúlon, egyre inkább elsősorban a keleti részein van esélye átmeneti ónos esőnek is, emiatt Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak érvényben elsőfokú figyelmeztetések.

A hőmérséklet kora délután majd -5 és +2 fok között alakul, késő estére -10 és -1 fok közé hűl le a levegő.

Egy időre lezárták az M3-ast

A kialakult időjárás miatt sok helyen csúsztak árokba, vagy csúsztak meg autók, teherautók kamionok, de még hókotrók is. Ezen kívül kidőlt fák is akadályozták a forgalmat, Besenyőtelek területén az erős szélben megdőlt villanyoszlopok miatt zárták le a 33-as főutat, amit már újra megnyitottak. Az M3-as autópályán és a 4-es számú főúton katonák is segítettek a mentésekben.

Borsodban több út is teljesen járhatatlanná vált Gesztely és Újharangod, Tiszalúc és Gesztely, Köröm és Tiszalúc, Gelej és Mezőnagymihály, Taktaharkány és Újharangod között.

A police.hu szerint a Hajdúdorog és Újfehértó közötti 3504-es számú út járhatatlan.

Hóátfúvás miatt a rendőrség lezárta a 38-as számú főút 18-30. kilométerszelvénye közötti szakaszt, a nyírteleki vasúti átjárótól a tiszanagyfalui elágazásig. Varjúlapos és Virányos települések járhatatlanná váltak.

Szintén lezárták a 36-os főutat a nagycserkeszi elágazás és Tiszavasvári között.

Hajnalban hóeltakarítás miatt le kellett zárni az M3-as autópályát a Nyíregyháza felé vezető sávokon. A rendőrök a füzesabonyi lehajtónál reggel 6 óra 15 perckor feloldották a korlátozást. A Városnamény felé vezető oldalt is le kellett zárni egy időre hajnalban az intenzív havazás miatt, de már itt is újra járható az autópálya. A rendőrök azonban figyelmeztetnek, hogy a folyamatos takarítás ellenére is havas az úttest.

Az Időkép videója az M3-ason meginduló hókotrókról:

Az M1-esen egy utánfutóként húzott tréler borult fel a Budapest felé tartó oldalon a 79-es km-nél, ezért félpályás útzár van érvényben. Egy ember megsérült a balesetben. Az Útinform szerint szintén az M1-esen Hegyeshalom felé három hosszabb szakaszon, Bicske térségében a 39-es és a 42-es, illetve Tatabánya közelében a 44-es és a 48-as, valamint az 50-es és az 51-es km között a belső sávba terelik át a járműveket, a Budapest felé vezető oldalon, pedig a 42-es és a 39-es km között zárták le külső sávot.

Több vonat késik

A havazás és a jegesedés felsővezetéki, illetve váltóműködési hibákat okozott, ezért Kelet-Magyarország vasútvonalain 30-90 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a vonatok, jelentette be a Mávinform.

Kisköre és Kunhegyes között egy személyvonat feljegesedés miatt elakadt, majd visszatolatott Kisköre állomásra, Kunhegyes felé átmenetileg nem járnak a vonatok. A Máv közleménye szerint a Budapest-Hatvan-Szolnok és a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon is jelentősen megnőhet a menetidő.

Az aktuális helyzetről többek között a Vonatinfó alkalmazásban, ezen a honlapon vagy a +3613494949-os ügyfélszolgálaton lehet tájékozódni.

Budapesten több busz nem járt

Budapesten is befolyásolta a közlekedést a havazás, voltak járatok, amik nem, vagy terelve jártak, de a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Facebookja szerint délelőtt 9-re már minden vonalon helyreállt a forgalom.

Több ezer helyen nincs áram

Hajdú-Bihar megyében 29 településen és településrészen több mint 19 ezer fogyasztónál nincs áram, ezeken a helyeken a rendőrség folyamatosan jelen van. A települések teljes listája a police.hu-n olvasható.

4740 fogyasztási helyen nincs áram vasárnap reggel a Békés megyei Ecsegfalva, Bucsa, Kertészsziget, Gyomaendrőd és Nagylapos településeken.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében Túrkevén tízezer fogyasztónál ment el az áram.

A szabolcsi Kemecsén még reggel is dolgoztak a helyreállításon az áramszolgáltató munkatársai.

Vasárnap reggelre viszont szinte teljesen helyreállt az áramszolgáltatás a szabolcsi Nagykallón, ahol egy transzformátor-meghibásodás miatt nem volt áram ezerötszáz fogyasztónál.