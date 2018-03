Dénes Balázs beszél az izraeli lap hangfelvételén

A Jerusalem Post múlt héten arról írt, hogy egy Németországban bejegyzett civil szervezet, a Civil Liberties Union for Europe (Európai Szövetség a Szabadságjogokért) a német kormányra próbál nyomást gyakorolni, hogy lépjen föl a demokratikus jogok védelmében Magyarországon. A szervezetet a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány is támogatja.

Az alapján írják ezt, hogy a szövetség vezetője, Dénes Balázs egy januári magánbeszélgetésen a mindennapi munkájáról beszélt. Elmondta, hogy például ezen a héten egy német társadalmi kutató-tanácsadó szervezettel (think tank) fog találkozni, akiknek elmagyarázza, hogy hogyan léphetnek föl a magyar civiltörvény ellen. Hozzátette, hogy ez a think tank a német kormánynak is ad tanácsokat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer vasárnap az MTI-nek azt mondta: a hangfelvételen alapuló cikk azt bizonyítja, hogy a Soros-hálózat európai kormányokat akar egymásnak ugrasztani azért, hogy az illegális bevándorlók befogadását előmozdíthassa.

Dénes Balázs: Remélem, a magyar kormány is tájékozódik, mielőtt külföldön befektet

„A „Liberties” munkája során nemzetközi szervezetekhez és más országok kormányaihoz is fordul, hogy jelezze nekik, milyen állapotban van a magyar jogállam, és hogyan korlátozzák a szabadságjogokat vagy a civil szervezetek működését – nyilatkozta az Indexnek Dénes Balázs. – A német kormányról azt gondoljuk, hogy részben pontosan az itt befektető német cégek miatt ezeket az információkat fontosnak tartja. A magyarországi külföldi befektetéseket nem a Liberties, hanem a magyar kormány jogkorlátozó, és a jogállamot lebontó intézkedései veszélyeztetik.”

A cikk alapjául szolgáló beszélgetés úgy zajlott le, hogy magukat potenciális támogatóknak hazudók Dénes Balázs tudta és engedélye nélkül rögzítették a beszélgetésüket. „Ez azonban nem változtat azon, hogy

AMIT MONDTAM, AZ A NEM-KORMÁNYZATI SZERVEZETEK FELADATA ÉS KÖTELESSÉGE AKKOR IS, HA EZT A JELENLEGI MAGYAR KORMÁNY VALAMI SZÖRNYŰ BŰNNEK TARTJA.

– szögezte le. – Mint magyar állampolgár, csak remélni tudom, hogy a magyar kormány is tájékozódik a demokrácia és az emberi jogok állapotáról, mielőtt más országokban külföldi befektetésekről dönt, vagy magyar cégek külföldi befektetéseit segíti.”

A civiltörvénnyel súlyos jogi problémák vannak, az Európai Unió Bírósága jelenleg is vizsgálja, hogy szabályosan korlátozza-e a civil szervezetek munkáját Magyarországon. Az Európai Bizottság korábban megállapította, hogy a magyar szabályozás több ponton is sérti az uniós jogot.

A német cégeket jobban érdeklik a magyar adókedvezmények

„Ha a német külügyminisztérium el akar érni valamit Magyarországon, a hangjuk valószínűleg elég erős ahhoz, hogy komolyan vegyék őket, a magyarországi német beruházások miatt” – idézte az izraeli újság Dénes Balázst. A Mercedest, az Audit és a Boscht említette, mint ilyen beruházások mögött álló cégeket.

A magyar kormányt évek óta rengeteg kritikával illetik külföldi kormányok és nemzetközi szervezetek, köztük az Európai Unió is amiatt, hogy nem tartja tiszteletben az európai alapvető értékeket és korlátozza a demokratikus intézmények működését. A nemzetközi korrupciós mutatókban szégyenletesen teljesített Magyarország az elmúlt években. A piac felől is érte már kritika a kormányt, például a távközlési és a bankszektorra kivetett különadók miatt, amelyek azt jelzik, hogy a Magyarországon befektető külföldi cégeket érhetik kellemetlen meglepetések. Az ehhez hasonló jogszabályi bizonytalanság elriasztja a külföldi tőkét.

Az eddigi tapasztalat alapján viszont valószínűtlen, hogy a német cégek üzleti alapon meghozott döntéseiben fontos szerepet játszana az emberi jogok helyzete és a demokrácia állapota Magyarországon. Őket az befolyásolja inkább, hogy Magyarország az EU-s átlaghoz képest is sokat költ nagyberuházások támogatására, ami jellemzően azt jelenti, hogy

NÉMET MULTIKNAK ADUNK ELÉG SOK INGYENPÉNZT AUTÓIPARI ÁLLÁSOKÉRT

– írta az Index egy korábbi cikkben, ami alaposan körbejárja a magyarországi német beruházásokat.

Még több német beruházásra számítunk

Megkérdeztük Szijjártó Pétert, hogy miről van szó. Egy politikai játék zajlik a német cégek kegyeiért, ami úgy néz ki, hogy a magyar kormány arra próbálja őket rávenni, hogy ne emeljenek szót a jogállam sérülései miatt Magyarországon, a civil szervezetek pedig az ellenkezőjére?

„Én rendszeresen beszélek ezekkel a nagy cégekkel. Soha, még egyszer mondom, soha semmilyen emberi jogi vagy migrációs kérdést, kockázatot, kritikát ezek a cégek nekem föl nem vetettek – mondta a miniszter. – És nem tartom helyesnek, sőt, rendkívüli módon aggaszt, hogy valaki arról spekulál, hogy majd ezen vállalatok befektetési döntéseinek a befolyásolásán keresztül tud Magyarországra nyomást gyakorolni.”

„A világgazdaság alakulását az autóipar húzza, egy teljesen új irányba: önmagukat vezető autók, elektromobilitás – folytatta Szijjártó Péter. – Az úriember által megemlített három nagy német vállalattal, meg mondjuk három hasonló nagyságú német vállalattal” olyan projektekről tárgyalnak, amelyek amelyek ezeket a funkcióikat nagyrészt Magyarországra tudják hozni. Ezek a beruházások Magyarország gazdasági növekedését a jövőben alapvetően befolyásolni fogják, fogalmazott.

A Külügyminisztérium a tel-avivi magyar nagykövetségen keresztül kérte, hogy az újság adja ki a cikk alapjául szolgáló hangfelvételt. Választ még nem kaptak. Az újság nem köteles kiadni a forrását, sőt, ha anélkül megteszi, hogy a felvett beszélgetés szereplői hozzájárulnának, súlyos sajtóetikai vétséget követ el.