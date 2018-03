Matolcsy György másik fia is vett egy impozáns villát

Matolcsy György jegybankelnök idősebb fia is vásárolt egy impozáns ingatlant a II. kerületben, így kb. 200 méteres körzetben már közel 600 millió forintos vagyon koncentrálódik a Matolcsy-család kezében, írja a 24.hu.

A lap korábban arról írt, hogy Matolcsy nagyobb fia egy II. kerületi, Páfrányliget utcai villában lakik. Ezt a jegybankelnök egyik fiának cége, a Magyar Stratégiai Zrt. vette meg, a 280 millió forintos jelzáloghitelt pedig Matolcsy György unokatestvérének bankjától, az NHB-tól vették fel. A lap úgy látta, hogy a jegybankelnök is itt lakik, innen jár dolgozni. Fia közlése szerint Matolcsy György bérleti díjat fizet.

A 24.hu most kiderítette, hogy a Matolcsy György által használt luxusvillától alig 200 méterre a jegybankelnök idősebb fia is vett egy szintén nagyon értékes ingatlant a Kondor úton. A 150 millió forintért hirdetett, 179 négyzetméteres, billiárdteremmel, gardróbszobával, 3 állásos garázzsal és wellness helységgel rendelkező ingatlant Matolcsy Máté egyik cége, a Mém Műhely Kft. vette meg tavaly júliusban. Itt van Matolcsy Máté másik cégének (Amur Online Kft.) székhelye, és ide van bejelentve ő és felesége is.

Az adásvétel alig két héttel később történt, minthogy Matolcsy másik fia megvette azt a 430 milliós luxusvillát, ahol most a jegybankelnök is lakik. A 90 millió forintos jelzáloghitelt ebben az esetben is Matolcsy György unokatestvérének, Szemerey Tamásnak a bankja, az NHB Növekedési Hitel Bank adta, amely korábban részesült a nemzeti bank növekedési hitelprogramjából.

Nagy kérdés, milyen alapon kapott ekkora hitelt az ingatlant megvásároló Mém Műhely Kft., amelynek bevétele az utóbbi években 7 millió forint körül ingadozott, az eredménye a nulla körül, de inkább veszteséget termelt. Egy 90 millió forintos hitelnek a havi törlesztőrészlete 500-600 ezer forint, vagyis évente 6-7 millió forint körül mozoghat, ilyet egy gyengén muzsikáló cég nem tud kitermelni, írja a lap.

Matolcsy Máté a 24.hu-nak azt írta: csak a tulajdonos cég (Mém Műhely) irodája van az ingatlanban, emellett ő, a felesége és a fia használják. Az ikerházfelet több éven át sikertelenül árulták, felújítandó állapotban van, és ehhez képest is alacsonynak mondható áron sikerült megvenni. Matolcsy Máté szerint azért kaptak hitelt ehhez az NHB-től, mert "kis bankként az NHB Bank a kisebb vállalatokat is fontos, komoly ügyfélként kezeli".

Matolcsy Máté a vásárlást egy hasonló értékű budai ingatlan eladásából akarta finanszírozni, de azt ennyi idő alatt nem tudta eladni. Ezért kért hitelt az NHB Banktól. A régi ingatlant azóta sikerült eladni, és a hitel jelentős részét ezután előtörlesztették, írta a jegybankelnök fia a 24.hu-nak.

A Magyar Nemzeti Bank azokra a kérdésekre nem válaszolt, hogy nem érzi-e visszásnak az elnök, hogy mindkét fia cégét hitellel segítette unokatestvérének a bankja, ő tudott-e ezekről az ügyletekről, illetve segítette-e anyagilag vagy más módon fiait, hogy érdekeltségeikhez kerüljön a két ingatlan.