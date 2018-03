Ötvenezres bírságot kaphatnak a diáktüntetések résztvevői

Mi is megírtuk, hogy még korábbi tüntetések miatt több olyan diák kapott levelet a belvárosi rendőrségtől, miután a rendezvényeken igazoltatták őket. Most egy olvasónk küldte el, hogy ő, miután részt vett a február 23-i tüntetésen, egy 50 ezer forintos bírságot kapott közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt.





A március 15-i közvetítésünkben is írtuk, hogy a kollégáinkat igazoltatták a rendőrök:



"A tüntetőkkel együtt minket, újságírókat is igazoltattak a rendőrök a Rákóczi úton. Az egyik rendőr azt mondta: ők azt az utasítást kapták, hogy mindenki adatait vegyék fel. Szabálysértési eljárás indul, ha a kamerafelvételek alapján kiderül, hogy mi is lementünk a járdáról, és akadályoztuk a forgalmat az úttesten."



A TASZ még korábban felajánlotta a segítségét minden olyan diáktüntetőnek, aki ellen eljárást indított a rendőrség.

A 444.hu csütörtöki cikkében arról ír, hogy több külsős kollégájukat is megbírságolták, miután egy tüntetésen igazoltatták őket, annak ellenére, hogy a helyszínen elhangzott: nem kell szabálysértésért felelnie.