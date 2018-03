Valódi nyomozás van - bizonygatja Polt az EP-nek

Valódi nyomozást szorgalmaz a Simicska Lajoshoz és Tiborcz Istvánhoz köthető Elios ügyében Ingeborg Grässle, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke a kedden a Politicónak adott nyilatkozatában, írtuk a napokban.

Valódi nyomozás van - írta Polt Péter legfőbb ügyész válaszlevelében, amit ma reggel tettek ki a az ügyészség honlapjára. Eszerint az ajánlást január 8-án kapta meg a Legfőbb Ügyészség. Az ajánlás ezután a Pest Megyei Főügyészséghez vándorolt, ami két hét elteltével elrendelte a nyomozást is, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás.

Csakhogy ennek az információnak már birtokában volt Ingeborg Grässle, hiszen a Politico szerint bár az ügyészség elrendelte a nyomozást, nem valószínű, hogy a legfőbb ügyész, a Fidesz korábbi politikusa vádat emel a miniszterelnök egyik családtagja ellen.

Grässle azt is közölte: az OLAF vizsgálata világosan kimondta, hogy csalás történt, és most a magyar államon a sor, hogy lépjen, majd hozzátette azt is: hiába ígérte a kormány, hogy karácsonyig reagálnak, egyelőre nem kapott tájékoztatást az ügyben.

Erre Polt úgy reagált, hogy OLAF közigazgatási vizsgálatok alapján ajánlást tehet, de mivel nem nyomozó szerv, a felmerült gyanú vizsgálatára nincs hatásköre. Arra a nemzeti ügyészségeknek van joga. Arra nem válaszolt a magyar főügyész, hogy mint a Fidesz korábbi politikusa, vádat emelne-e a miniszterelnök egyik családtagja ellen, mint ahogyan arra sem, hogy miért nem adott eddig tájékoztatást az ügyben.

Mivel Ingeborg Grässle a budapesti négyes metróval kapcsolatos OLAF-vizsgálattal összefüggésben is hiányolta a magyar vádhatóság válaszát, Polt erre is kitért. Mint írta, halad a nyomozás, a vesztegetési ügyben előzetes letartóztatást is elrendeltek, de a gyanúsított külföldre menekült. Egy másik ügyben is nyomoznak, de abban a költségvetési csalás és a hűtlen kezelés gyanúja nem igazolódott be, ennek hiányában pedig nem kerülhetett sor az OLAF-jelentésben nevesített volt miniszterelnök (Medgyessy Péter) gyanúsítotti felelősségre vonására.