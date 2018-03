Bíróság: Ki kell adni a közérdekű adatokat a Greenpeace számára

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása, valamint a Pécsi Járásbíróság ítélete után a Pécsi Törvényszék mai másodfokú, jogerős bírósági döntése is kimondta: a Baranya Megyei Kormányhivatalnak is be kell tartania a hazai törvényeket, és ki kell adnia a közérdekű adatokat a Greenpeace Magyarország részére - tudatta a környezetvédő szervezet.

A Greenpeace Magyarország másfél éve próbálja eredménytelenül kikérni a volt Budapesti Vegyiművek garéi és hidasi szennyezéseivel kapcsolatos információkat, mivel a hatóság többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget törvényi kötelezettségének. Ezért voltak kénytelen bírósághoz fordulni, ami végül jogerősen is kimondta: közérdekű környezeti adatot nem lehet visszatartani a magyar állampolgároktól és a civil szervezetektől.

A Greenpeace Magyarország „Mérgezett örökségünk” című, a kiemelten szennyezett hazai területeket bemutató kiadványának elkészítése során – egységes elérhető hazai adatbázis híján – országosan 40-50 egyedi közérdekű adatigénylést nyújtott be különböző hatóságokhoz. A legtöbb hatósági képviselő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiadta a kért információkat az egyes szennyezési ügyekről, de előfordult, amikor az állami hatóságok megpróbálták ellehetetleníteni a szennyezéseket feltáró – az állam helyett elvégzett – közérdekű munkát.

A volt Budapesti Vegyiművek garéi és a hidasi szennyezéseivel kapcsolatosan a Baranya Megyei Kormányhivatal egyszerűen megtagadta a közérdekű adatok kiadását – ezzel megsértve a törvényi előírásokat. Pedig korábbi információk alapján feltételezhető, hogy a korábbi szennyezések a mai napig veszélyeztetik a környezetet, vagy akár az ivóvízbázisokat is. A Greenpeace Magyarország a nyilvánvaló törvénysértés miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, aki teljes mértékben igazat adott a környezetvédelmi szervezetnek.

Mivel a Kormányhivatal a NAIH határozata ellenére sem tett eleget törvényi kötelességének, a Greenpeace Magyarországnak nem maradt más lehetősége, mint bírósági úton érvényesíteni a közérdekű adatokhoz való hozzáférési jogát. A 2017. december 18-i első fokú döntés teljes mértékben a Greenpeace Magyarország keresetének adott igazat, és kötelezte a törvénysértő kormányhivatalt a szennyezési adatok azonnali és ingyenes kiadására. A hatóság az egyértelmű ítélet ellenére továbbra sem a szennyezéseket feltáró munkát próbálta segíteni, hanem fellebbezett az ítélet ellen. A mai, 2018. március 29-i, jogerős ítélet azonban helybenhagyta az első fokú ítéletet, miszerint át kell adni a közérdekű adatokat, és természetesen a két forduló perköltségét is a hatóságnak kell állnia.

„Elkeserítő a Kormányhivatal hozzáállása, hogy az akár a lakosság számára is kockázatos szennyezések feltárása és megszüntetése helyett inkább azok eltussolásába fektetnek pénzt, időt és energiát” – nyilatkozta Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője.