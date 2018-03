Mi lett a 37 Fidesz-alapítóból?

Pályája:

A Fidesz megalapítása után öt ember kapott rendőrségi figyelmeztetést, Orbán Viktor és Kövér László mellett Rácz András is köztük volt. Az egyik alapító úgy emlékezett rá, mint igazi forrófejű figurára. Rácz később is aktívan részt vett a munkában. Szervezte a párttá alakulást, ő vezette a választásra készülő Fidesz 1989-es kongresszusának előkészítését, és többször nyilatkozott a sajtónak a párt nevében. Amikor a kilencvenes években gyereke született, eltávolodott a hivatalos politizálástól. Újságíró lett a Nemzeti Sportnál, majd a Magyar Polgármester című szaklap főszerkesztője. Később létrehozta a Garabonciás gyereklapot, a 2000-es években pedig a Mozaik képregények kiadója volt. Több könyvet is írt közben, amelyek közül kettő is Orbán Viktorról szól: az egyiknek "Orbán Viktor 7 titka" a címe, a másiknak pedig "Orbán Viktor 9 legjobb politikai döntése". Erről most azt mondja: "Orbán Viktor nagy ember, vitathatatlanul az. Érdemes megnézni, hogy ha valamit jól csinál, hogyan csinálja. Erről szólnak ezek a könyvek". Jelenleg az állami tulajdonban lévő Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) által kiadott magazin, a Könyvkultúra főszerkesztője. Rendszeresen meghívják, és el is megy a Fidesz-születésnapokra. A Fideszt most így látja: "Azt gondolom, hogy most oké a Fidesz. Nagyot változott, de a világ is nagyot változott. Akkor nem azok voltak a kérdések, amik most. A Fidesz jó válaszokat adott akkor is, és most is."