Kubatov volt kidobója miatt volt szürreális estéje Kálmán Olgának

Épp a múlt héten tálalt ki a Privátkopó.hu bűnügyi portálnak Kubatov Gábor egyik volt kidobója, a Szőke néven ismert Szabó Ferenc, ez pedig már önmagában elég érdekes volt, most azonban még ezen is sikerült túltennie. Elment ugyanis a HírTV Egyenesen című műsorába, és egy elég szürreális beszélgetést nyomott le Kálmán Olgával, amiben szó esett többek közt az életrajzi könyvéről, Kubatov Gáborról, a saját múltjáról és a Fideszről is.

Kálmán Olga maga is meg volt lepődve azon, hogy a férfi tényleg ott van a műsorban, az ebből fakadó közjáték pedig rögtön megadta az alaphangot a beszélgetéshez, Szabó ugyanis görög filozófusokat és a vallásfilozófiát kezdte el emlegetni.

Szerencsére ezen hamar túllendültek, aztán kiderült, hogy régi életével és annak szereplőivel szakított, most pedig autodidakta módon szociológiát tanul, leginkább egy titokzatos illető útmutatásának köszönhetően. Miatta írt életrajzi könyvet, ezt azonban Kubatov Gábor miatt egyelőre nem lehet elolvasni, elmondása szerint ugyanis miután Kubatov megkapta, azt válaszolta, hogy április 8-a előtt ez nem jelenhet meg.

A Fidesz gyakorlatilag ugye háromszögben gondolkodik, tehát a Fidesz nem tűri el azokat az embereket, akik önállóan gondolkodnak, akik önállóan cselekednek, önállóan mennek, [...] a Fidesznél csak azok az emberek vannak, akik katonaszerűen beállnak.

– mondta a volt kidobó arra a kérdésre, hogy miért nem kell már a Fidesznek, hozzátéve azt is, hogy elegük lett belőle, mert elszállt vele a ló, kopogás nélkül ment be Kubatovhoz és Nyíri Zoltánhoz is.

Azt is elmondta, Orbánnal sosem találkozott, de a Fidesz felsővezetőinek utasításait kellett végrehajtania, neveket ugyanakkor nem említett. Innen éles váltással következett Szabó börtönbüntetése, amivel kapcsolatban a férfi elmondta, ő a temetőben bocsánatot kért attól az embertől, aki meghalt. Itt említette meg azt is, hogy a 200 milliós csalás, amivel vádolták, és ami miatt tulajdonképpen kirúgták, azaz, hogy állítólag aláírt Kubatov nevében aláírt egy szerződést, mindenképpen véleményes, hiszen nem életszerű, hogy ha egy fideszes pártigazgató nevében aláír egy ilyen összegről szóló papírt, akkor ne kerüljön előzetesbe.

Arra nem válaszolt, hogy Kubatovnak ki adott utasításokat, de cserébe legalább élő adásban kijelentette, hogy tisztelettel és köszönettel tartozik neki. Később aztán hozzátette, erről inkább Kubatovot kéne megkérdezni.

2006-tal kapcsolatban nem tudott olyat mondani, amit alá is lehetett volna támasztani, a székházas balhéról viszont elmondta, a Fidesz felsővezetéstől kapta az utasítást, hogy menjen a Lendvay utcába, emellett pedig arról is beszélt, hogy nem tudja pontosan, ki lehetett az, aki felhívta Kubatovot, hogy vonja vissza őt az első sorból a székházas balhénál, de az biztos, hogy elég befolyásos ember hívta. Emellett beszélt arról is, hogy Kubatovhoz az információ 70 százaléka el sem jut.

Ezt követően elmondta, annyi adu van a kezében, hogy nem akarja kijátszani az összeset, azaz most még várni akar azzal, hogy további információkat osszon meg. Aztán mégis mondott egy érdekeset, jelesül, hogy a Nyakó Istvánt megakadályozó kopaszok nem köthetőek a Fradihoz. Rögtön utána az is kiderült, hogy már most teljesen el van lehetetlenítve, szerinte pedig annyira sokat tud, hogy

az is benne van a pakliban, hogy megölik.

Feljelentést azért nem tesz, mert saját bevallása szerint ő nem olyan, mint egy átlagos állampolgár, de a nyilvánosság szerinte védelem, ezért is állt ki, meg azért, mert ezzel üzen a Fidesznek és Kubatovnak. Aztán később elmondta, hogy ő nem üzen senkinek, és amúgy nem akar bosszút állni, mert megváltozott.