Figyelmeztetést adtak ki a vasárnapi rossz idő miatt

Húsvét vasárnap reggel egy hidegfront vonul át sok esővel, záporokkal az országon. És napközben is lesz eső, főleg keleten, északkeleten. A Dunántúlon futó záporok alakulhatnak ki, délnyugaton egy-egy zivatar sem kizárt, írta az időkép.hu.

Délután 7-15 fok várható. Erős, viharos lesz a nyugati-északnyugati szél, az Országos Meteorológiai Szolgálat csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki a széllőkések miatt.

Hétfőn már job idő lesz. A napos időt csak időnként zavarhatják gomolyfelhők, viszont szeles idő lesz továbbra is. A hajnali 1-6 fokot követően délutánra 11 és 16 fok közé melegszik a levegő. Keddre melegebb levegő áramlik fölénk, napközben már 16-20 fok is lehet, csapadék nem várható. Szerdán ennél is melegebb jöhet, délután 17-22 fok várható.