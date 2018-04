Gyurcsány: Egyikünk se legyen miniszter az új kormányban

A Demokratikus Koalíció 500-600 ezer listás szavazatot és 5-8 egyéni mandátumot szerezhet a vasárnapi választáson – mondta Gyurcsány Ferenc szerda éjszaka az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában. (A várható választási részvétellel és a négy évvel ezelőtti választások adataival számolva ez a listás szavazatszám 7-9 százalékos eredményt jelentene a DK-nak, amely Gyurcsány szerint „középpárti státusz felé törekvő párt” a mostani politikai mezőnyben.) Korábban az Indexnek 4-8 egyéni mandátumról és 10-20 fős frakcióról beszélt.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az esélyek és esélyes jelöltek száma folyamatosan változik a visszalépésekről szóló megállapodásokkal. A szerdai bejelentéseket is felidézve azt mondta ezekről: „megyünk előre egy sokkal tisztább kép felé”, bár

a pokol tudja, mi van a választók fejében.

A teljes ellenzéki összefogás esélyeiről azt mondta, annak „gerincét megcsinálta az MSZP és a DK, de nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni „a parlamentbe nem biztosan bejutó” pártok érdekeit. Később nevesítette is ezeket, amikor azt mondta: „az MSZP és a DK nagy nyitottságot mutatott, az LMP, Momentum és Kétfarkú ilyet nem mutatott”. Hogy sajnálná-e, ha ezek után a Momentum vagy az Együtt nem jutna be, arra a kérdésre csak annyit mondott, hogy „abszolút”, bár azt többször is elismételte.

Gyurcsány szerint ha a Fidesznek lesz többsége a választás után, akkor „most először lesz olyan, hogy a Fidesszel szembenálló demokratikus sokaság nem fogja csendben elfogadni az új kormány legitimitását”. Ez azt jelenti, hogy „meg fog maradni abból a feszültségből valamennyi, ami inkább a kampányra jellemző” és „intenzíven folyik majd tovább a politikai küzdelem a Fidesszel, hogy mielőbb elveszítse a hatalmát.”

És mi van, ha összes ellenzéki erő együtt több mandátumot szerez, mint a Fidesz? – kérdezte Baló György.

Ha előáll ez a helyzet, elvileg együttműködésre vagyunk ítélve”,

és nemcsak a demokratikus oldal pártjai, hanem a Jobbik is velük. Szerinte továbbra is fenntartásai vannak a két oldalnak a másikkal szemben, ezért ebben a helyzetben az kell, hogy „megállapodunk egy olyan kormányban, amelynek vezetői és tagjai egyik párthoz sem kötődnek (...) és adunk egy nagyjából egyéves mandátumot, hogy amit egyszerű többséggel le lehet bontani a Fidesz NER-jéből, és élhetőbb országot lehet teremteni, azt csinálja meg ez a kormány, és egy év múlva egy új, normális, pártelvű választáson megmérettetjük magunkat.”

Gyurcsány szerint fontos, hogy „egyikünk se legyen miniszter ebben az új kormányban” (mármint a parlamentbe jutott mostani ellenzék vezető politikusai), és abban is biztos, hogy Karácsony Gergelyt a Jobbik nem fogadná el miniszterelnöknek. Arra a kérdésre, hogy akkor szerinte ki lehetne a kormányfő, azt mondta, van név a fejében, nevek, de nem mondja el, arra pedig, hogy B betűvel kezdődik-e ez a név, azt mondta: „az egyik lehetséges jelölt neve nagyon elöl van az abc-ben”, később arra jutottak Balóval, hogy B betűs lehetséges személyből is van legalább kettő.

A taktikai szavazásokról (hogy mindenki válassza a legesélyesebb egyéni jelöltet a körzetében) azt mondta: „DK-s szavazó ne szavazzon át jobbikosra, én ezt javaslom. De azt tudomásul véve javaslom ezt, hogy tudom, a választóink egy része nem fogja meghallgatni a tanácsot.”

Gyurcsány beszélt arról is, hogy a szemében „nincs kis és nagy lopás, nincs lopás a politikában”, és hogy „ebből és az emberi méltóság tiszteletéből” nem enged. Ha a választás után olyan kormány jön, amiben a DK is szerepet kap, az első három intézkedés az ígérete szerint ez a három lesz:

Belépni az európai ügyészségbe, dönteni az egészségügyi és oktatási dolgozók béréről, „az anomáliák gyors rendezése”, új közoktatási törvény.

Beszélt arról is, hogy lesz-e káosz, ha az ellenzék győz: nem. Fiala János egy rádióműsorban megkérdezte tőle, káosz lesz-e, ha győz az ellenzék, és bár ő nemet mondott, azóta ezt az ő szájába adják.