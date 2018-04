Iránytű: Veszélyben a Fidesz többsége

A Jobbik-közeli Iránytű Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása alapján nagyon megugrott a választási hajlandóság az elmúlt időszakban, konkrétan akár a rekordnak számító 74 százalékot is elérheti a becslés alapján. 600 ezren készülnek taktikai szavazásra, ami az intézet szerint a Fidesz abszolút többségét is veszélyezteti.

Az Iránytű Intézet április 3. és április 6. között végzett felmérése alapján a Fidesz-KDNP továbbra is meggyőző fölénnyel vezet, a választani tudó biztos szavazók 41 százaléka adná a voksát a kormánypártokra. A Jobbikra, ahogy az előző hónapban is, 25 százalék szavazna, míg a harmadik helyezett MSZP-re a biztos szavazó pártválasztók 13 százaléka. A mérési adatok alapján az LMP és a DK is bejut a Parlamentbe, rájuk 7-7 százalék szavazna. A Momentum viszont egyre távolabb kerül az 5 százalékos küszöbtől, rájuk az MKKP-hoz hasonlóan 2 százalék szavazna; az Együtt 1 százalékos támogatottsággal rendelkezik.

Az elmúlt két hétben a szavazási hajlandóság jelentősen megugrott, jelenleg 71 százalékon áll (+/- 3 százalék), vagyis 68 százaléktól a magyar rekordot jelentő 74 százalékig terjed. Ez csúcsot jelent az Intézet méréseinek történetében, 70 százalék feletti eredményt még sohasem mértek, kiélezett időközi választás esetén sem. Egy ilyen magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvezőtlen lenne, 70 százalékos részvétel fölött még a Fidesz-KDNP parlamenti többsége is veszélybe kerülne az Intézet szerint.

Az Intézet szerint jelenleg 500 ezer aktív, kormányváltást akaró, pártpreferenciájában még bizonytalan választón is múlhat a kormánypártok parlamenti többsége.

Az esélyes jelöltekről szóló diskurzus az ellenzéki szavazók körében széleskörű ismertségre tett szert, az ellenzéki táborok 80-90 százaléka találkozott ezzel a kérdéssel. A különböző polgári kezdeményezések sikerét mutatja, hogy az ellenzéki pártok között átszavazók becsült száma már mintegy 700 ezer fő, közülük több mint 600 ezer fő racionális döntést hoz, például egy zalai LMP-s a jobbikos jelöltekre szavazna át, míg a fővárosban inkább az MSZP-P, a DK vagy az Együtt jelöltjeire. Az átszavazás az LMP szavazóinak már felét érinti, vegyesen a Jobbikot, valamint az MSZP-P és a DK jelöltjeit erősítik.

Az LMP által potenciálisan nyerhető választókerületekben az LMP javára is történik átszavazás. A kisebb pártok (Momentum, MKKP, Együtt, más pártok) szavazóinak nagyjából fele szintén eloszlik a Jobbik és a fővárosi baloldali jelöltek között. Az Intézet korábbi méréseiben vagy országos méréseiben marginális réteget érintett a Jobbikra való DK-s, vagy MSZP-s átszavazás, ez mára megváltozott, 15 százalékuk a Jobbik jelöltjeire voksolna. A jobbikosok taktikai szavazása is mérhető jelenség, leginkább a fővárost és térségét érinti.

Az elmúlt hónap különböző adatai alapján az ellenzéki szavazótáborok egyre tudatosabbak, növekszik az átszavazás jelentősége. Az Intézet szerint a magas részvétel, az aktív kormányváltást akaró bizonytalanok urnáknál való megjelenése, illetve a 600 000 fő taktikai szavazó

már annyira befolyásolja a választókerületi eredményeket, hogy az a Fidesz abszolút többségét is veszélyezteti.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Mol Nyrt. tiszaújvárosi szintetikusgumi-gyárának avatásán 2018. március 19-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)