Szabolcsban nyerte csak igazán szét magát a Fidesz

Ahogy négy éve, úgy most is csont nélkül vitte a Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, az egyik nyíregyházi választókerületet leszámítva elsöprő többséggel nyertek a kormánypárt jelöltjei. Nyíregyházát leszámítva mindenhol a négy éve is indult fideszes jelöltek indultak, a magas részvétel pedig nekik kedvezett, több választókerületben is 10 százalékponttal is több szavazatot kaptak, mint 2014-ben.

A megye legnagyobb nyertese Seszták Miklós, aki Kisvárdán a szavazatok több mint 63 százalékát kapta, szemben a 2014-es 48 százalékkal.

A Nyíregyháza belvárosát magába foglaló Szabolcs 1-es körzetben 2014-ben elég magas, 65 százalék feletti részvétellel Petneházy Szabolcs fideszes képviselő vitte a körzetet a szavazatok 35,7 százalékát bezsebelve.

Idén a Fidesz dr. Szabó Tünde sportügyi államtitkárt indították Orbánék, aki a szavazatok 93 százalékos feldolgozottsága mellett úgy néz ki, hogy 19203 szavazatot kapott, ami a szavazatok 41,17 százalékát jelenti.

A vele szemben induló MSZP-Párbeszéd jelölt, az MSZP-s Csabai Lászlóné a szavazatok 32,39 százalékát szerezte meg, a jobbikos Lengyel Máté 18,99 százalékot, az LMP-s Dr. Szoboszlay György Csaba 3,25, a Momentum színeiben induló Babosi György pedig 1,48 százalékot kapott. Az előrejelzések ennél valamivel szorosabb versenyt mutattak, az átszavazásokkal úgy nézett ki, hogy Csabainé valamivel több szavazatra számíthat. Igaz, mindig is kérdéses volt, hogy az ellenzék képes lesz-e megszorongatni vagy megelőzni a a Fidesz jelöltjét,mert a két legesélyesebb ellenzéki jelölt hasonlóan esélyesnek tűnt, csak hibahatáron belüli eltérést jósoltak a taktikai szavazós oldalak, így nehéz volt eldöntenie a szavazóknak, hogy ki lehet az esélyesebb.

A szintén Nyíregyháza központú 2-es választókörzetben a négy éve is győztes dr. Vinnai Győző fideszes képviselő (közel 88 százalékos feldolgozottságnál) a szavazatok 49.37 százalékával nyert, közel 6000 szavazattal előzve meg a jobbikos Dr. Fülöp Erik Sándort, aki 34 százalékot kapott. Ez azért érdekes, mert az előzetes felmérések, átszavazásokat feltételezve nagyon szoros versenyt jósoltak a Fidesz és a Jobbik között, és bár a DK-s Helmeczy László kevesebb szavazatot kapott, mint amennyit a közvélemény kutatások jeleztek, ami akár átszavazást is jelenthetne, Fülöp Erik a jósoltnál kevesebb, Vinnai pedig jóval több szavazatot kapott.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye többi választókerületében fel sem merült, hogy meg lehet szorongatni a Fideszt, mindenhol magabiztosan nyertek a

a Szabolcs 3-as kerületben, Kisvárdán és környezetében Seszták Miklós fejlesztési miniszter, ahogy már írtuk, meghökkentően nagy arányban, több mint 63 százalékkal nyert, úgy látszik, Kisvárdán nagyon bejött az EU-s és egyéb forrásokból oda szervezett fejlesztések és a migránsos propaganda-hadjárat kombinációja. Sesztákra 8 ezerrel többen szavaztak az idén, mint 4 éve.

a 4-es körzetet, Vásárosnaményt és környékét a négy éve is nyertes dr. Tilki Attila nyerte meg idén is a Fidesznek a szavazatok közel 61 százalékával, aki szintén sokkal több szavazatot kapott, mint 2014-ben, akkor 50 százalékkal nyert.

Mátészalka közelében, az 5-ös körzetben Kovács Sándor kormánypárti képviselő toronymagasan, több mint 59 százalékkal vitte a körzetet, hasonlóan javítva a 4 évvel ezelőtti statisztikáján, mint Tilki.

És végül hasonlóan jobban szerepelt Nyírbátorban dr. Simon Miklós fideszes képviselő, aki a 2014-es 50 százalék után most 58 százalékot kapott.

A Fidesz az egész megyében nagyon mozgósított, ami meg is látszik a jelöltek eredményein. Míg 2014-ben csak Nyíregyházán és Vásárosnamény környékén volt 60 százalék fölött a részvétel (65 és 60), addig idén inkább 65 százalékhoz közelített az átlagos részvétel a választókerületekben. Nyíregyházán a választók több mint 70 százaléka ment el szavazni, a legalacsonyabb részvétel pedig a Szabolcs 2-es körzetben volt a legalacsonyabb, 63,77 százalék.