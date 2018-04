Orbán a Simicska-lapokról: Nem foglalkozom médiaügyekkel

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, ahol magyar és külföldi újságírói kérdésekre is válaszolt. Orbán elmondta, hogy új kormányt alakít, a kormányalakítással pedig jelentős változások, jelentős módosítások várhatók, „nagy részben új emberekkel, új struktúrákkal” szerveződik az új kormány. Ez az egész körülbelül egy hónapot vesz igénybe.

Szerinte az emberek a magyar szuverenitás mellett törtek lándzsát a vasárnapi parlamenti választáson, csak a magyarok dönthetik el, kikkel kívánnak együtt élni Magyarországon, ez pedig kötelezi a kormányt. Orbán egy kérdésre elmondta, ő szokott gratulálni a győzteseknek, majd arra utalt, neki a hazai ellenfelei most nem gratuláltak, "más iskolák is léteznek, ettől szép a demokrácia", mondta. Juncker gratulált neki, meg is hívta Budapestre. Azt is hozzátette, hogy ő háromharmad miniszterelnöke lesz.

A kampány szerinte intenzív volt, minden üzenet eljutott az emberekhez.

Újságírók kérdezték a mai médiafejleményekről, a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió bezárásáról, hátha van véleménye arról a lapról, ami igen közel állt a Fideszhez korábban. De Orbán a szokásos választ adta: sem ő, sem a kormány nem foglalkozik a média pénzügyeivel, a tulajdonos majd eldönti a média sorsát. Kérdezték tőle az RTL Klubot is, terveznek-e valamit vele, de nem válaszolt érdemben.

Matolcsy Györggyel még csak annyit beszélt, a pénzpiaci reakciók megnyugtatóak voltak a magyar választás eredményére. Később azt is elmondta, ő a Matolcsy.-iskolában hisz, a pénzügyeknek rendben kell lenni, az adósságot csökkenteni kell.

A kormánylap kérdésére, miszerint a nem túl erős budapesti választási eredménynek lesznek-e következményei, terveznek-e változtatásokat, Orbán azt mondta, bár ő falusi gyerek, mindig meghatódik Budapesttől, ami az egész nemzet fővárosa. Azon fognak dolgozni, hogy nagyobb bizalmat kapjanak a fővárosban is.

A kérdésre, hogy mit szól az EBESZ észrevételéhez, miszerint nem voltak egyenlőek a feltételek a választáson, Orbán csak annyit mondott, köszönik a jelenlétüket. A megismételt kérdésre, hogy nem akar-e valamit hozzáfűzni az EBESZ észrevételeihez, Orbán csak annyit mondott, köszönik, hogy elmondták a politikai véleményüket. A kérdésre, hogy milyen garancia van arra, hogy nem él vissza a kétharmados felhatalmazással, a miniszterelnök csak annyit mondott: szeretik az Alaptörvényt.

Fotó: Soós Lajos Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart az április 8-i választással kapcsolatban az Országházban 2018. április 10-én

Az AFP újságírója megkérdezte, változik-e Orbánék viszonya a sajtóval kapcsolatban, mire Orbán megköszönte a kérdést: mint mondta, nagyon elégedett a kérdéssel.

A magyar-német kapcsolatokról is kérdezték Orbánt, várható-e, hogy javul a viszony, illetve törekedni fog-e erre. Orbán csak azt válaszolta, minden országgal törekednek a jó kapcsolatra, de őt nem a német, hanem a magyar emberek választották meg.

A sajtótájékoztató végén az egyik külföldi újságíró felolvasta angolul Orbán egy évekkel korábbi parlamenti felszólalásának szövegét, amiben Orbán olyanokat mondott a szocialista kormány politikájával kapcsolatban, mint hogy:

az ellenzéket folyamatosan támadni kell, ellenségképet kell felépíteni, veszélyt kell megfogalmazni, patás ördögöt kell a horizontra rajzolni, és utána ezt az ellenséget, ezt az ellenségképet meg kell vádolni a legképtelenebb vádakkal. A történészek között vita van arról, hogy ezt a politikai taktikát Hitler tanulta-e Sztálintól, vagy Sztálin tanulta Hitlertől

Az újságíró megkérdezte, mit szól ahhoz, hogy gyakorlatilag most ők csinálják ezt, és hogy ő kitől tanulta ezt ezeket a praktikákat. Orbán azt mondta, mindenféle összehasonlítással nagyon óvatosan kell bánni, a közösségi média pedig ma már mindenki számára elérhető, alapvető változás állt be ebből a szempontból a médiában, mindenkinek megvan a lehetősége, hogy minden információhoz hozzájusson.

Orbán korábbi felszólalását egyébként itt tudja megnézni: