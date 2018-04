Orbán után jönnek a kis Orbánok

A konzervatív német Frankfurter Allgemeine Zeitung címoldalán Orbán erős mandátuma címmel közölt kommentárt, amelyben a szerző, Stephan Löwenstein kiemelte: Magyarországnak és a többi EU-tagállamnak is az az érdeke, hogy ne mélyüljék tovább az árok a felek között. A liberális Süddeutsche Zeitung A megosztó győzelme címmel közölte Peter Münch kommentárját, aki egyebek között kifejtette, hogy Orbán Viktor "illiberális demokráciája" kívülről nézve nem más, mint egy "kleptomán autokrácia". A kormányfő sikerének receptje az, hogy megteremtett egy "párhuzamos univerzumot", és így megengedhette magának, hogy választási program nélkül fogjon hozzá a választási küzdelemnek, és kampányát "a fenyegető muzulmán invázió agyrémére" építse.

A Financial Times című londoni gazdasági napilap vezércikke szerint Orbán Viktor miniszterelnök "ronda kampányt" folytatott, amely "a muszlimellenes és a bevándorlóellenes retorika mérgező elegyére" épült, és mindezt "alig leplezetten antiszemita összeesküvés-elméletbe csomagolta". A Financial Times szerkesztőségi írása szerint ha Orbán Viktor kitart "fél-autoriter irányvonala mellett", annak a magyarok lehetnek a legnagyobb vesztesei, de növekszik az EU jövőjét veszélyeztető "illiberális járvány máris jelentős kockázata is".

A Politico brüsszeli hírportál szerint a Fidesz nagyarányú választási győzelme lehetővé teszi, hogy Orbán Viktor megszilárdítsa a hatalmát, még jobban kiterjesztve befolyását a média és a bíróságok felett, illetve megerősítve szerepét az európai politikában. A lap szerint Orbán kétségtelenül nagyobb hatalommal rendelkezik az országában, mint bármely másik kormányfő az Európai Unióban.

A The Wall Street Journal című amerikai lap arról írt, hogy a fölényes győzelem egyszerre teszi lehetővé Orbán számára hatalmának bebetonozását Magyarországon és befolyásának megerősítését az Európai Unióban, ami által még inkább jobbra tolódhat a hatalmi egyensúly a kontinensen.

A francia Le Monde szerkesztőségi írása szerint egy évvel az európai parlamenti választások előtt a Fidesz elsöprő győzelme két fontos eseményt jelent: az európai populista pártoknak erős biztatást, Brüsszelnek pedig komoly figyelmeztetést. A magyar választás kampánytémái, a bevándorlás, a sokszínűség és az iszlám miatti félelmek kiaknázása teljesen újak voltak Magyarországon. Ezek és a Soros-féle civil szervezetek ellen indított offenzíva az identitási jobboldal európai vezetőjévé tették Orbánt. A konzervatív Le Figaro kommentárjában a Fidesz választási győzelmét a populisták újabb sikereként értékeli, olyan sikerként, amely új korszak hajnalát jelenti: a Szovjetunió szétesése után világszerte győzedelmeskedett progresszív és liberális világrend elleni lázadást.

A legnagyobb példányszámú olasz napilap, a Corriere della Sera kiemelte, hogy miközben egy éve a francia Emmanuel Macron győzelme reményt és dinamizmust adott az Európa-barát erőknek, Orbán Viktor mostani "diadala a populista mozgalmak visszavágására adott jelet". A balközép La Repubblica az Orbán Viktor képviselte illiberális demokráciát elemezte, úgy vélve, hogy ennek alapja egy új "társadalmi tömb, amelyet inkább az ellenérzés, mint a változtatni akarás mozgat". "A magyar kísérlet egyetemes kérdést vet fel: meddig lehet erőltetni a demokrácia korlátait?" - írta a lap. Hozzátette:

Orbán a prototípus, kis Orbánok követik majd őt.

A spanyol lapok közül az El País megjegyezte: Orbán Viktor sosem bocsájtotta meg Brüsszelnek, hogy nem mozgósított annak érdekében, hogy több gazdasági segítséget nyújtson Magyarországnak. Eltávolodott az EU-tól és Angela Merkeltől annak ellenére, hogy Németország mindig hagyományos szövetségese volt Magyarországnak.

A Lidové Noviny című cseh napilap: a stabil, polgárairól gondoskodó állam megteremtése Orbán Viktor politikai sikerének legfőbb oka.

A szerb Vecernje Novosti úgy vélte, Orbán Viktor győzelme megosztotta Európát, az uniós vezetők nem örülnek egységesen annak, hogy továbbra is ő vezeti Magyarországot. Az ellenzéki Danas napilap meggyőzőnek nevezte a Fidesz-KDNP vasárnapi győzelmét, és megállapította, hogy ezzel a "nacionalista Fidesz bebiztosította magának a harmadik mandátumot".

Kárpátalja számára a Fidesz választási győzelme a legmegfelelőbb változat, hiszen a központi ukrán hatalommal fennálló ellentétei dacára "Magyarország óriási támogatásban részesítette Kárpátalját, és nem csak a magyar kisebbséget" - írta a prozak.info kárpátaljai ukrán hírportál.

A ljubljanai Delo arról írt, hogy az európai főáramlás elleni küzdelem Orbán Viktor ideológiájának része, az EU-nak ezért be kell látnia, hogy a magyar fejlődés irányának figyelmen kívül hagyása nem stratégia. A maribori Vecer szerint Orbán Viktor győzelme aggodalomra ad okot, és itt az ideje, hogy az EU tegyen valamit annak érdekében, hogy megakadályozza a jobboldali radikalizmus terjedését az egész blokkban. A lap úgy véli: a magyar rendszer egyre inkább Putyinéhoz hasonlít.

A marosvásárhelyi Népújság vezércikkírója megállapította: a kétharmados többség arra jogosítja fel a törvényhozókat, hogy sarkalatos módosításokkal szabják át a jogállami keretet. Hozzátette: ezzel lehet élni, de visszaélni is. A Székely Hírmondó vezércikke szerint most is az lenne a nemzeti imperatívusz, ami 2010-ben volt: meg kellene szüntetni a Jobbik és a Fidesz közötti testvérharcot. Több román cikkíró is arra a következtetésre jutott, hogy a Fidesz-KDNP nagy arányú győzelme a kormányzó román szociáldemokraták (PSD) vezetőjét is országa "orbánizálására" késztetheti.

A Hospodárské Noviny szlovák napilapban I. Orbán Viktor címen írt véleménycikket a lap kommentátora, Martin Behúl. Leszögezte, hogy"Soros György többet adott Orbán Viktornak, mint egy ösztöndíjat Oxfordban - alkotmányos többséget, s közben egy eurót sem költött". A baloldali Pravda szerint "Magyarország úton van kifelé a demokratikus Európából". Orbán győzelme mérgező egész Visegrád számára című kommentárjában a pozsonyi liberális Sme azt állítja: Orbán Viktor győzelme elvetheti az autokrácia csíráit más olyan politikusokban is, akik a vég nélküli és etikai korlátoktól mentes kormányzásról álmodnak.

Oroszországban a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylap azt írta: az elemzők elismerik, hogy mind a helyesen megválasztott választási stratégia, mind a magyar ellenzék megosztottsága Orbán Viktor javára vált. Orbán "Viktátor" diadala című tudósításában a Novaja Gazeta című független lap egyebek között úgy vélekedett, hogy a Fidesz számára nem lesz teljesen felhőtlen az elkövetkező négy év, annak ellenére sem, hogy szabad kezet kapott "magyar egység politikájának" folytatására.