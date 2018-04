FAZ: Magyarország nem diktatúra, Orbán legitim vezető

A magyarok kitartanak Orbán Viktor mellett, aki a korábbinál is erősebb felhatalmazással kezdheti meg újabb ciklusát, de a miniszterelnök tisztességtelen eszközöket is bevetett a választási kampányban – írja elemzésében a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). A német lap a magyar rendszer ellentmondásaira is rávilágít, de kimondja, hogy Magyarország nem diktatúra, és a többi EU-tagnak is el kell ismernie Orbán legitim és erős felhatalmazását.

Az Orbán erős mandátuma című cikk szerint a vasárnapi választáson minden második szavazó a nyolc éve kormányzó Orbán Viktort támogatta, és a nemzeti konzervatív Fidesz képviselőjelöltjei az országban szinte mindenhol legyőzték az ellenzéki jelölteket. A német lap felidézi, hogy a választási rendszert a kormányzó párt igényeinek megfelelően alakították át, kormányzati befolyás alá került a közszolgálati média, az adófizetők pénzén pedig folyamatos kampány folyt, amelyben már nem volt elkülöníthető a "kormányzati tájékoztatás" és a pártüzenet.

De még ezzel a választási törvénnyel is le lehetett volna győzi Orbánt. (...) Még ilyen médiavilág mellett is élénk és álláspontokat ütköztető vita zajlott a nyilvánosságban. Aki a kormányt bíráló információkat és véleményeket akart olvasni vagy hallani, az ezt szerte az országban megtehette. (...) Magyarország nem diktatúra.

A FAZ szerint Orbán a 2002-es vereségét jórészt a magyar médiának tulajdonítja, ezért ezt a rizikófaktort azóta minden eszközzel igyekszik kizárni. A kormány egyetlen témára, a migrációra hegyezte ki kampányát, holott ez az ügy az emberek hétköznapjait egyáltalán nem érinti. Orbán taktikája azonban a folyamatos ellenségképen alapul. Miután saját súlycsoportjában nincs ellenfele az ellenzékben, a kormányfő Soros Györgyöt kiáltotta ki ellenségnek.

A FAZ szerint legitim dolog, ha valaki egy üzletember Magyarországra gyakorolt befolyását szóvá teszi és problémaként fogalmazza meg. Az azonban tisztességtelen, hogy Sorost a kampányban szabályosan a nemzet ellenségeként mutatták be. Még a Fidesz hívei is tudják, hogy ez képtelenség, írja a FAZ. Elfogadhatatlan az is, hogy az EU-t, sőt az ENSZ-et is külső ellenségnek állították be, amelyek a "Soros-terv" megvalósítását végzik. Ez súlyos csapás az EU-n belüli együttműködésre és bizalomra.

Orbán ugyanakkor nem ellenzi az EU-t, nagyon is értékeli a közösség által nyújtott gazdasági lehetőségeket, olvasható a lapban. Ha például a közös uniós külpolitikáról van szó, Magyarország Brüsszellel szavaz, mint például az orosz diplomaták kiutasításánál. Magyarország és a többi uniós tagállam, köztük Németország közös érdeke ugyanis, hogy az árkokat ne elmélyítsék, hanem áthidalják.

A FAZ szerint ehhez Orbánnak le kellene mondania arról, hogy a magyar belpolitikában megfontolás nélkül cselekedjen és lázítson, de a többi EU-tagnak is el kell ismernie, hogy Orbán legitim és megválasztott vezetője egy országnak, amely felett nem helyes gyámságot gyakorolni.

