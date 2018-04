Egy magyar gimnazista le akarta másolni a floridai iskolai mészárlást

Iskolai lövöldözést tervező 16 éves gimnazistát ítélt el a Fővárosi Törvényszék pénteken. A Fővárosi Főügyészség Indexhez eljuttatott közleménye szerint a budapesti gimnázium tanulója 2018 januárjától egy közösségi oldalon, illetve személyes beszélgetések alkalmával két osztálytársának és egy ismerősének arra utalt, hogy lemásolja a parklandi mészárlást (mely során a floridai középiskola egy volt diákja 17 tanulót lőtt agyon).

Fotó: Handout A parklandi mészárlás helyszíne

A terhelt a terveivel való dicsekvést követően át is küldött az osztálytársainak egy, az amerikai iskolai lövöldözésről készült amatőr videót, valamint egy olyan linket is, melyet megnyitva egy sorozatlövő gépkarabély képe és leírása szerepelt. A fentiek a főügyészség szerint "félelmet keltettek" a fiú iskolatársaiban, akik tartottak attól, hogy a terveiben megfogalmazott cselekményt valóban véghez is fogja vinni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a fiút előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, majd a beszerzett bizonyítékok alapján a Fővárosi Főügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Osztálya emberölés előkészületének bűntette miatt gyorsított eljárásban - a gyanúsítástól számított 30 napon belül - bíróság elé állította.

A Fővárosi Törvényszék, mint a fiatalkorúak bírósága a fiút bűnösnek mondta ki, azonban vele szemben intézkedést alkalmazott, azaz 2 évre próbaidőre bocsátotta, ami alatt pártfogó fogja felügyelni, és önismereti tréningre kell járnia. Az ítélet ellen az eljáró ügyész súlyosításért, azaz fiatalkorúak fogházbüntetésében történő szabadságvesztésért, a vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett.