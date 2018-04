A Fidesznek 7 plusz mandátumot hoztak a maga alkotta szabályai

László Róbert, a Political Capital választási szakértője a Valasztasirendszer.hu oldalon magyarázta el, hogy miért jelentett plusz 7 mandátumot a Fidesznek sokkal inkább az általuk a rendszerbe bevezetett győzteskompenzáció, és miért nem hoztak önmagában plusz mandátumokat a külhoni szavazatok, dacára annak, hogy majdnem kétszer annyi jött be a 4 évvel ezelőttihez képest, amikor is plusz egy mandátumot jelentettek.

László felteszi ezt a kérdést rögtön az elején: "hogyan lehetséges az, hogy négy éve a külhonból a Fideszre érkező 122.638 szavazat hozott a pártnak egy plusz mandátumot, idén pedig 216.120 sem számított semmit?". Majd azt írja, logikus magyarázat lehetne, hogy a többi párt jobb szereplése miatt lehetett, de ez ugye itt most nem működik, hiszen most is elvitte a Fidesz ezeknek a szavazatoknak a 96%-át.

Magasabb részvétellel idén 654.312 szavazattal több listás- és töredékszavazat került be a végelszámolásba, mint 4 éve, és emellett idén a nemzetiségi mandátum miatt 93 helyett csak 92 listás mandátumot osztottak ki. Még ezzel együtt is könnyen előfordulhatott volna, hogy a külhoni szavazatok plusz mandátumot hoznak a Fidesznek, "de ezúttal teljesen véletlenül úgy alakult, hogy a külhoni szavazatok levonása nem módosítana a 92 listás mandátum sorsán" - írja László.

Viszont ott a győzteskompenzáció.

"972.237 győztest erősítő töredékvoksot számoltak el idén, és ebből 913.662 a Fideszé, a maradék 58.575-ön osztozik az MSZP-P, a DK, a Jobbik és az LMP (Mellár Tamás és Szabó Szabolcs egyéni győzelme után – listán parlamentbe jutó jelölő szervezet híján – nem jár ilyesmi)" - írja.

Fotó: valasztasirendszer.hu A külhoni és a „győzteskompenzációs” töredékszavazatok hatása a listás mandátumokra

Ha tehát a megfelelő értékeket levonjuk a pártoktól, a végén a Fidesznek 5-tel kevesebb mandátum jutna, a Jobbik 2-vel, a további három bejutó lista pedig 1-1-gyel gazdagodna. Négy éve, amikor a Fidesz nem 91, hanem 96 egyénit nyert, nem 5, hanem 6 extra mandátumot köszönhetett az általa megalkotott hungarikumnak, írja László.

Fotó: valasztasirendszer.hu A külhoni és a „győzteskompenzációs” töredékszavazatok hatása a mandátumokra

"2014-ben a külhoni voksok és a „győzteskompenzáció” együttesen (6+1=) 7 mandátumot hoztak a Fidesznek. Azt gondolhatnánk, hogy idén ez az érték (0+5=) 5, de a helyzet az, hogy a két tényező felerősíti egymást: a külhoni és a „győzteskompenzációs” töredékszavazatok összesen 1.196.801-et tesznek ki, ebből 1.129.782 a Fideszé. Ha ezeket mind kivennénk a rendszerből, az már jóval érzékenyebben érintené a Fideszt, és a végelszámolásban nem csak 5, hanem 7 mandátumot is veszítene" - áll a cikkben.