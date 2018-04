Political Capital: Az Orbán-rendszer közelebb van a Kelethez, mint a Nyugathoz

A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter a Népszavának úgy nyilatkozott, hogy a kétharmados Fidesz-siker birtokában hosszú ideig zárójelbe kerül minden olyan típusú kérdés, amely azt firtatja, hogy milyen támogatottságuk van az Orbán-kormány intézkedéseinek. Szerinte a miniszterelnök és pártja azt fogják mondani: mindenre igent mondtak a választók.

Krekó úgy véli:

Az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában, céljaiban jóval közelebb áll akár az orosz, akár a török kormányhoz, mint a nyugat-európai kabinetekhez. Nem tartunk még az említett országok szintjén, de az irány egyértelmű.

A Political Capital elemzője szerint ugyanakkor Orbán pontosan tudja, hogy a gazdaság nagyjából stabil állapota nem a Keletnek, hanem a Nyugatnak köszönhető. Az EU-nak sok előnye van, amelyeket a miniszterelnök maximálisan ki akar használni, és fontos számára az Európai Néppárt és az uniós tagság.

Ezért Krekó arra számít, hogy

a miniszterelnök megpróbálja a Nyugattal való kapcsolatát javítani, és annyira fog csak Keletre gravitálni, amennyire ez engedi.

Krekó felemlegeti Gőgös Zoltán szocialista politikus visszavonulását is, aki ezt azzal indokolta, hogy „nem akarok olyan szerepet játszani, mint az orosz vagy török ellenzékiek”. Szerinte ennél bölcsebb megfogalmazása ennek a dilemmának nincs, és bizonyos szempontból már most is ez a helyzet.