A Momentum az Alkotmánybírósághoz fordul az Együtt 150 milliója miatt

A Momentum szerint sérti a jogbiztonság és a kellő felkészülési idő követelményét az, hogy ilyen kevés idővel a választások előtt hoztak törvényt arról, hogy az 1%-ot el nem érő pártoknak vissza kell fizetniük a kampánytámogatást. Ez a szabály okozta, hogy az Együtt pártnak 150 millió forintot kell visszafizetnie az államkasszába.

Az eredeti javaslat félszázalékos határra vonatkozott, de a Fidesz kezdeményezését az MSZP javaslatára felvitték egy százalékra tavaly novemberben. A Momentum szerint „egy évvel a választások előtt csak különösen indokolt esetben szabad a választásokra irányadó szabályokat változtatni”.

A kifogásolt szabályt tavaly novemberben, tehát szűk fél évvel a választások előtt fogadták el.

„A Momentum kötelességének érzi, hogy ne csak saját magáért, hanem minden demokratikus párttal elkövetett igazságtalansággal szemben is kiálljon. Tavaly az Állami Számvevőszék bírságaival szemben tüntettünk, ezúttal alkotmányjogi panaszt nyújtunk be. Reméljük, hogy az Alkotmánybíróság belátja a probléma súlyát és fellép az igazságtalansággal szemben” – írta a párt közleményében Fekete-Győr Andrásra hivatkozva.

Az Együtt hétfőn jelentette be, hogy adakozásból egy hét alatt 100 millió forintot össze tudtak gyűjteni, de még 50 millióval tartoznak, továbbá bankhitelt is vettek fel, amit szintén törleszteniük kell. Kedden délben közleményben jelentette be az Együtt, hogy már 111 250 000 forint gyűlt össze.