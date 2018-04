Gyárfás Tamást kihallgatták a Fenyő-gyilkosság miatt

Cikkünk folyamatosan frissül.

Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség korábbi elnökét is gyanúsítják Fenyő János megölésével kapcsolatban – írja a Pesti Srácok. A portál szerint Gyárfást kedden állították elő a Nemzeti Nyomozó Irodában, és jelenleg is kihallgatják. Az Index úgy tudja, hogy Gyárfást őrizetbe is vették.

Azt írják, információikat megerősítette az ORFK. A rendőrség telefonos kérdésünkre azt mondta, írásban válaszolnak majd. Emailünkre egyelőre nem reagáltak.

Gyárfást mindkét általunk ismert mobilszámán kerestük, mindkettő ki van kapcsolva. Kerestük Bánáti János ügyvédi irodáját is, mert évek óta Bánáti bukkant fel Gyárfás ügyvédjeként, de megkeresésünkre semmilyen információval nem kívántak szolgálni és nem is segítettek minket összekötni Bánáti János ügyvéddel.

A Pesti Srácok szerint a Gyárfás elleni gyanú az, hogy „több mint húsz évvel ezelőtt megbízást adott a magyar olajmaffia rettegett vezérének, Portik Tamásnak, hogy likvidálja legnagyobb üzleti ellenfelét, Fenyő Jánost.”

Nem sokkal a hír kirobbanása után a Zoom saját forrásra hivatkozva azt írja , hogy a gyanúsítás alapja egy 2004-es hangfelvétel Portik és Gyárfás között, Gyárfást pedig felbujtóként hallgatják ki.

Gyárfásról írt korábbi portrénkat itt olvashatják.

Portrénkban többek között azt írjuk, hogy a Gyárfás–Fenyő-konfliktusról a nagypolitika is tudott, olyannyira, hogy 1997-ben az akkori kormányfő, Horn Gyula is arról győzködte Fenyőt, hagyja békén a producert. (...)

Ez a konfliktus volt az oka annak, hogy miután 1998-ban egy bérgyilkos fényes nappal meggyilkolta Fenyő Jánost, akkor lehetséges megbízóként Gyárfást is hírbe hozták (...) Kovács Lajos egykori nyomozó, a Fenyő-ügy megszállottja a lehetséges megbízók között rendre egy médiavállalkozóra utalgatott. (...) A Fenyő-ügyről és az ezzel kapcsolatos pletykákról Gyárfás barátja, Bánáti János ügyvéd tanácsára senkinek, így az Indexnek sem akart most nyilatkozni, de szerinte sokat elárul az egészről, hogy a Fenyő-gyilkosságot tárgyaló bíró is hazaküldte anélkül, hogy bármit is kérdezett volna tőle.

Géppisztollyal, az utcán végeztek Fenyővel Fenyő János milliárdos médiavállalkozót 1998 február 11-én gyilkolták meg Budapest II. kerületében, a Margit körút és a Margit utca sarkán. Gyilkosai autóval követték a Mercedesét, amiben egyedül ült. Amikor Fenyő piros lámpát kapott, gyilkosa az autójához lépett és tüzelt. Fenyőnek esélye sem volt, azonnal meghalt. A támadó sietve elindult a Széna tér irányába, ruháit egy kapualjba dobva. A gyilkossági ügyben – amelyet a bíróságon végül az Aranykéz utcai robbantással együtt, összevonva tárgyaltak – tavaly tavasszal született jogerős ítélet: a Fővárosi Ítélőtábla a szlovák Jozef Rohácot életfogytiglani, Portik Tamást pedig 13 éves szabadságvesztésre ítélte. Arra nem derült fény az eljárás során, hogy ki volt a felbujtó, Portikot is "csak" az Aranykéz utcai robbantás miatt ítélték el. A Fenyő-ügyben vádat Rohác és a szintén szlovák Ladislav T. ellen emeltek, de az utóbbit bizonyítottság hiányában felmentette a törvényszék. Tehát a Fenyő-ügyben egyetlen elkövetőt ítéltek el, Rohácot, aki az ítélet szerint lelőtte Fenyőt.

(Borítókép: Huszti István / Index)