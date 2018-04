A Jobbik köszöni a felkérést, de nem szólalnak fel a szombati tüntetésen

A Jobbik közleményben jelentette be, hogy köszönik a felajánlást, de nem delegálnak felszólalót a most szombati demonstrációra sem, és ezt várják el a felelősen gondolkodó többi ellenzéki párttól is.

Mint írják, szeretnék, ha a tüntetéssorozat nem veszítené el civil jellegét. Támogatásukról biztosították a tüntetést, magánemberként politikusaik és szimpatizánsaik továbbra is jelen lesznek a tömegben, de úgy vélik,

a tüntetéssorozatnak nem használna, ha pártok prominensei rátelepednének és saját politikai céljaikra használnák fel az óriási tömeget mozgósító eseményt.

Mint ismert, a múlt szombati, a szervezők által százezresre tippelt tüntetésen sem vett részt pártpolitikus a színpadon. A szervezők felolvasták Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester levelét, azonban személyesen ő sem akart felállni a színpadra.

A szervezők most szombatra is tüntetést hirdettek 2.0 Mi vagyunk a többség - újabb tüntetés a demokráciáért! címmel este 6 órára a Kossuth térre. Az eseményre eddig 15 ezren jelezték, hogy elmennek, további 45 ezren pedig érdeklődnek iránta. A szervezők Facebook-posztjukban azt írják, hogy