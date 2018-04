Merre viszi a Sneider-Gyöngyösi páros a Jobbikot?

Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás esélyes arra, hogy társelnöki rendszerben irányítsa a jövőben a Jobbikot. Bár a hírt kedden jelentette be Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, valójában már a múlt héten rebesgették ezt a párton belül, nem sokkal azután, hogy Vona Gábor lemondott és jelezte: visszavonul.

Z. Kárpát bejelentését többen úgy értelmezték, hogy a Jobbik esetleg visszatérhet arra a radikális, szélsőjobboldali útra, amiről Vona Gábor 2013 óta igyekezett eltéríteni a szervezetet, de az Index jobbikos forrásai szerint szó sincs erről. Egy vezető jobbikos politikus az Indexnek elismerte ugyanakkor, hogy Gyöngyösi és Sneider megválasztása "első ránézésre" tűnhet úgy, mintha a szélsőséges irányvonal visszatérne, miközben már mindketten a néppártosodás feltétlen híveinek számítanak.

Sötét foltok, vezeklés

Igaz, mindkettőnek a múltjában vannak sötét foltok: néhány éve Gyöngyösi még listázni akarta a zsidókat, Sneider pedig régen szkinhed volt. Csakhogy azóta sokat fordult a világ, nem csak a Jobbikkal, de Gyöngyösiékkel is. Sneider főleg szociális és nyugdíjasokat érintő témákban szólalt fel a parlamentben, a diplomata családban nevelkedett, a Közel-Keleten is élt Gyöngyösi pedig a "keleti nyitás" után elkezdte Nyugatra orientálni a pártot. Utóbbi manőver a jobbikos vezetők szerint siker, amit mi sem bizonyít jobban, hogy amikor a párt nagykövetekkel szervez találkozót, akkor már többségben vannak a nyugati országokból érkező diplomaták.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a Jobbiknak még sokat kell vezekelnie, ha el akarja hitetni a nagyvilággal, hogy hátra hagyta a szélsőjobboldalt. Az Egyesült Államokhoz például formálisan még nem tudtak közeledni, de úgy tudni, informális szinteken javult a kapcsolat. Gyöngyösitől így nyilván azt is várják, hogy minél több nyugati állammal elfogadtassa a néppártos arcát mutató Jobbikot. A Jobbikon belül mára már technokratának tartott Sneider erősségének pedig azt tartják, hogy ügyesen kezeli a párton belüli konfliktusokat.

Regnálása alatt Vona egyébként nem szorította ki teljesen a szélsőségeseket, még ha igyekezett el is szigetelni őket – ez pedig most visszaüthet. Novák Elődöt ugyan látványosan háttérbe nyomta, de a néppártosodás hívei nem igazán értették, miért hagyta például pozícióban Novák feleségét, Dúró Dórát. A leginkább elterjedt magyarázat szerint Vona ebben a kérdésben nem volt elég kemény, talán gesztust is akart tenni Novák felé. Mindenesetre többé-kevésbé sikerült "lecsavarni" a néppártosodást amúgy ellenző politikus hangját.

Csakhogy Novák és a néppártosodás módját bíráló jobbikosok, köztük Toroczkai László, a mostani választási vereség után új erőre kaptak,

olyannyira, hogy Toroczkai indulna is az elnöki székért. Ez esetben viszont a Gyöngyösi-Sneider-duóval kell megmérettetnie magát, de ebben a harcban a többség szerint Toroczkai elvérezne. A Gyöngyösi-Sneider-páros esélyeit erősíti az is, hogy - ahogy korábban írtuk - Szabó Gábor pártigazgató a Vona-féle irányvonalat vinné tovább, márpedig neki komoly befolyása van a pártban. Szabó Jobbikon belüli tekintélyéről sokat elárul, hogy a tagokat arcról, név szerint ismeri.

Azt egyébként a Toroczkai esetleges elnökségét ellenzők sem gondolják, hogy a Betyársereggel és más szélsőséges szervezetekkel kapcsolatban álló politikus, ha tehetné, akkor újra a régi Jobbikot hozná vissza, sokkal valószínűbb, hogy egy altright irányt szabna a szervezetnek.

Mi lesz a 600 millióval?

És miközben azt viszonylag könnyű megjósolni, hogy a néppártosodási irány marad, ha Sneider és Gyöngyösi irányítja majd a pártot, azt még senki nem tudja, mi lesz az Állami Számvevőszék több mint 600 millió forintos büntetésével. Ha a párton inkasszó formájában esetleg behajtják ezt az összeget, akkor a Jobbik vidéki irodái lehetetlenülnének el, de rosszul járnának az olyan párthoz közeli szereplők is, mint például az Iránytű Intézet.

Úgy tudjuk, a pártvezetésnek esze ágában sincs kifizetni ezt a pénzt, és ha valóban be akarják rajtuk hajtani, akkor minden jogi fórumot végig fognak járni belföldön és külföldön egyaránt. De még Szabó Gábor pártigazgatónak sincs B-terve arra az esetre, ha a gigabüntetés miatt kiesett összeget pótolni kellene.

De egyelőre azt sem tudni, valóban be akarják-e hajtani a Jobbikon ezt a pénzt. Legutóbb januárban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterazt mondta: tárcája azt javasolja, hogy a pártoknak csak a választások után kelljen befizetniük a rájuk kiszabott büntetést.