Egy férfi azt állítja, ököllel verték a biztonságiak egy győri bárban

Egy dunaszerdahelyi férfi kereste meg lapunkat, hogy április 14-én, szombaton éjjel a győri Torony - Orlando's Bar kubai szórakozóhelyen két biztonsági őr minden szó nélkül rugdosni és ütni kezdte, miután cigivel a kezében látták a benti, fedett részen.

Éjjel három körül a szórakozóhely nyitott terasz részén, a dohányzásra kijelölt helyen cigiztem. A haverom barátnője rosszul lett, kikísérte a taxihoz, és szóltak, hogy menjek én is. Az égő cigivel a kezemben átvágtam a helyiségen, de nem szívtam bele. Két-három másodpercig tarthatott az egész. A kijáratnál négy kidobó állt, az egyikük utánam lépett, és minden felszólítás nélkül deréktájon rúgott. Miután megfordultam, kétszer is meglökött. Rákiabáltam, hogy ez mit jelent, ezután ököllel ütni kezdett. Önvédelemből vissza akartam ütni, de nem kerültem ki véletlenül sem győztesen. Majd csatlakozott hozzá egy másik őr is, ekkor a földre kerültem, ott rugdostak és ütötték a fejemet, pedig akkor már a kezeimet is arcom elé tettem, hogy védjem

- mondta az ügyről a név nélkül nyilatkozó férfi, nevezzük Z.-nek. Azt állítja, nem tudja, miért hagyták abba a verését, de legalább öt percen keresztül üthették őt a biztonságiak, utána rögtön hívta a rendőrséget. Negyed órán belül két rendőrautó is kiérkezett négy rendőrrel.

A terasz és a szórakozóhely előtti rész is be van kamerázva, tehát az esetről felvétel is készült. Z. feljelentést tett a két biztonsági őr ellen. A rendőrök a helyszínen azt mondták neki, be kell vinnie a kórházi látleletet a rendőrkapitányságra.

Z. azt állítja, három órányi várakozás után készítették el a röntgenfelvételt a győri kórház sürgősségijén, ahol végül 8 napon belül gyógyuló sérülést állapítottak meg. A látleletekkel már a reggeli órákban, hét és nyolc között érkezett meg a rendőrségre, ahol azt mondták neki,

jöjjön vissza egy óra múlva, mert épp házkutatásra mennek, és nincs elég emberük arra, hogy felvegyék a vallomását.

Két órával később a kapitányságon végül súlyos testi sértés bűntett kísérletét állapították meg, Z. szerint azért, mert akkor sem álltak le a biztonságiak, amikor a fiú már csak védekezett, és a verésnek komolyabb következménye is lehetett volna. Két tanút is meghallgattak az ügyben, Z. egy barátját, és egy helyszínen bulizó lányt.

A szórakozóhely szerint ki van zárva, hogy náluk valakit megvertek

Megkérdeztük az érintett győri bárt is, ami egy kubai családi vállalkozásaként működik, a biztonsági őrök alkalmazottként dolgoznak ott. A hely tulajdonosa nem biztos Z. történetének igazában, azt mondta:

lehetetlen, nem létezik, hogy a biztonsági őrök megvertek bárkit is.

Nem arról vagyunk híresek, hogy megverjük a vendégeket, hanem arról, hogy mi vagyunk a legjobb vendéglátósok Győrben."

A tulajdonos Z. állításaival ellentétben azt mondja, a fiatal a benti, fedett részen dohányzott, és azt sem zárja ki, hogy részeg volt. "Ha iszik valaki a koktélokból, akkor utána jól érzi magát" - mondta erről. Z. szerint viszont összesen egy koktélt ivott aznap este, és azt sem tudta befejezni.

A Győri Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérletének gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.