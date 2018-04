Lázár: A Miniszterelnökséget befejeztem, a kormányon kívül is van élet

Lázár János nem kíván kormányzati tisztséget vállalni Orbán Viktor következő kormányában. Lázár ezt péntek reggel elég világossá tette a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott interjújában.

Orbán Viktor péntek reggel beszélt arról a Kossuth rádióban, hogy más kormányszerkezet lesz, jelentős részben új emberekkel fut neki ez a kormány. „Inkább az agyközpontját szeretném átalakítani a kormányzásnak, amit Miniszterelnökségnek neveznek. Itt más típusú vezetést szeretnék” – mondta Orbán. Várható tehát, hogy nem Lázár folytatja a Miniszterelnökség élén, és hogy erről szót ejt a pénteki interjúban.

Lázár be is jelentette, hogy nem lesz a továbbiakban miniszter. 2014-ben Orbán négy évre kérte fel a Miniszterelnökség vezetésére. „Ezt a munkát elvégeztem, kerek egésznek tekintem" – mondta Lázár, aki elmondása szerint már ősszel jelezte a miniszterelnöknek, hogy a ciklus végén befejezi. A sajtóban is elkezdett terjedni ez a hír, ám Lázár most először mondta ki nyilvánosan, hogy távozik a kormányból.

A Miniszterelnökségről azt mondta, hogy büszke arra, hogy létrehozta ott „a legerősebb csapatot", „a legkiválóbb tisztviselők itt dolgoznak", példaként az uniós források hatékony lehívását említette.

A kormányon kívül is van élet, Budapesten kívül is van élet

– mondta Lázár, aki a jövőjéről azt mondta, hogy „a választóimmal való együttműködést szeretném erősíteni, a választókat szeretném meghallgatni". Azt tervezi tehát, hogy a választókerületébe, Hódmezővásárhelyre vonul vissza a következő négy évben, „ez a tervem és az elképzelésem".

„Nem azért, mert az országgal kapcsolatban ne lenne, tudásom, elképzelésem, ambícióim, de sokat kell még tanulnom a választóktól, hogy mi a magyar valóság” – fogalmazott Lázár, aki hozzátette, hogy még sok ideje van tanulni, hiszen tíz év múlva 53, 20 év múlva 63 éves lesz.

Orbán hétfőre kérette magához

Lázár azt is elárulta, hogy Orbán, akinek a személyes joga meghatározni a kormányzati struktúrát és hozzá kiválogatni a személyeket, hétfőre kérette magához. A megbeszélésen „a miniszterelnök mond valamit, és a meghívott is hozzáteszi a magáét” – mondta Lázár, aki szerint ilyenkor „kettőn áll a vásár”.

A kérdésre, hogy elfogadna-e más pozíciót, Lázár azt válaszolta, hogy ez „nem így működik, ez nem piac”. Arról pedig nem beszélt, ki lehet az utódja, de azt üzente neki: „én 112 kormányinfót tartottam, hajrá!”.

Az ország megosztott

A Csongrád megyei 4-es számú, hódmezővásárhelyi és makói központú választókörzetben a szavazatok csaknem 52 százalékát elnyerő Lázár arról is beszélt, hogy szerinte április 8-án csak mandátumban aratott a Fidesz kétharmados győzelmet, "az ország megosztott", hiszen a másik fele az ellenzékre szavazott.

Ezért helyben az együttműködésre kell törekedni, nem a szembenállásra. Már találkozott és konstruktív beszélgetést is folytatott két kihívójával a jobbikos Kiss Attilával, és az MSZP-Párbeszéd jelöltjével, Rója Istvánnal.

A jövő héten egyeztet Algyő független polgármesterével, Molnár Áronnal, akivel az utóbbi időszakban nem mindenben értett egyet, és kész a kapcsolat rendezésére Márki-Zay Péter (független) hódmezővásárhelyi polgármesterrel is. A politikus közölte, ehhez azonban „egy mondatot vár a kampányban elhangzottak okán”. A városnak arra van szüksége, hogy megválasztott képviselői együttműködjenek egymással – hangsúlyozta Lázár János.