Már 130 millió gyűlt össze az Együttnek

Juhász Péter, az Együtt elnöke a Facebookján köszönte meg a támogatóknak, hogy már 130 millió forint összejött a szükséges 150 millióból. „Azonban még nincs vége, a legnehezebbb rész most jön, a maradák 20 millió összegyűjtése."

Azt írta, hogy nemcsak ellenzéki pártok támogatói utaltak nekik, hanem még olyanok is, akik egész életükben a Fideszre szavaztak. Juhász azt írta, hogy már abban is reménykednek, hogy valamilyen formában folytathassák is a munkát.

A választás talán legnagyobb vesztese volt az Együtt, amely igyekezett végig támogatni az összefogást és a koordinációt, és végül az egy százalékot se érték el. Emiatt a párt öt alapítójának a saját magánvagyonából kellett volna visszafizetnie összesen 150 millió forintot, ezért indítottak gyűjtést.