Egy volt főügyészt is meggyanúsítottak a Gyárfás-ügyben

Gyanúsított lett az a volt főügyész, akinek Gyárfás Tamás októberben átadta a hangfelvételek leiratát, ám ő mégsem lépett, közölték a hatóságok.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatója szerint „hivatalos személy hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével elkövetett bűnpártolás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki dr. I. S. P. volt főügyészt.”

Az érintett ügyészt tavaly decemberben menesztette Polt Péter legfőbb ügyész, indoklás nélkül.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indított nyomozás során, 2018. április 20-án, a Központi Nyomozó Főügyészség házkutatást tartott. A gyanúsítottat a házkutatás után kihallgatták, írják.

A közölt megalapozott gyanú lényege szerint a volt főügyész az akkori, illetve korábbi hivatali beosztásából eredően hivatalos tudomással rendelkezett arról, hogy a Fenyő-gyilkosság felbujtóját keresik a hatóságok.

A gyanú szerint a volt főügyész 2017 októberében a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos beszélgetésekről készült hangfelvételek leiratát átvette. A leirat átadója az időközben felbujtással meggyanúsított egyik személy volt, írja az ügyészség. Ez feltehetően Gyárfás Tamás lehetett, a hangfelvétellel egyébként állítólag őt zsarolták, erről itt írtunk bővebben.

A tájékoztatás szerint a leirat átadója személyesen ismerte a főügyészt, és tanácsot kért tőle.

Dr. I. S. P.-nek fel kellett ismernie, hogy a leiratban foglaltak olyan új bizonyítékok, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak az emberölés felbujtójának azonosításához, e személy vagy személyek büntetőjogi felelősségre vonásához

– írja a közlemény.

Ennek ellenére nem teljesítette ügyészi kötelességeit, nem adta át a bizonyítékokat a nyomozóknak, az átvett leiratot az irodájában tárolta. Ezeket a bizonyítékokat a Központi Nyomozó Főügyészség egy házkutatáson foglalta le, folytatódik a közlemény.

Az emberölés felbujtóinak gyanúsítotti kihallgatását követően történt meg dr. I. S. P. gyanúsítotti kihallgatására. Dr. I. S. P. a gyanúsítás ellen panasszal élt, vallomást nem tett. A továbbiakban szabadlábon védekezik.

Dr. I.S irányította korábban a Kulcsár Attila nevével fémjelzett brókerbotrányt a Fővárosi Főügyészség kiemelt ügyek osztályának vezetőjeként. 2012-ben nevezték ki fellebbviteli főügyésznek.

Egy 2016-os interjúban a Fenyő-ügyről is kérdezték. Akkor egyébként I.S azt nyilatkozta, hogy abban az ügyben nem volt politikai nyomás az ügyészségen. "A Fenyő-gyilkosság egyébként egy nagyon bonyolult ügy, ami igaz az abban az időszakban elkövetett robbantásos-leszámolásos ügyekre is. A merénylet kapcsán inkább a közvélemény részéről éreztünk nyomást, hogy valami történjen, fogják el az elkövetőt és vonják felelősségre" - mondta a két évvel ezelőtt interjúban a most meggyanúsított volt főügyész.

Borítókép: Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnök és médiavállalkozó érkezik tárgyalására a Budai Központi Kerületi Bíróságra 2018. április 20-án. A Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében felbujtóként meggyanúsított Gyárfás elleni kényszerintézkedésről dönt a bíróság. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI.