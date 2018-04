PDSZ: Szűnjön meg az Emmi, legyen önálló oktatási minisztérium

Önálló oktatási tárca létrehozását követeli az új kormánystruktúrában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Szűcs Tamás, aki ügyvezető elnökként irányítja a szakszervezetet, miután Mendrey László korábbi elnököt visszahívták tisztségéből, pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: levélben fordulnak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, kérve, hogy a kormányalakításkor szüntessék meg az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi).

„A korábbi hagyományoknak megfelelően" minden jelentős ágazatnak – így az oktatásnak is – legyen önálló minisztériuma, az ágazatot minél nagyobb szakértelemmel irányító minisztere. Erre most itt a lehetőség, mondta. A szakszervezeti vezető az oktatási államtitkárság Szalay utca épülete előtt úgy fogalmazott: az Emmi tehetetlen óriás, nem képes az egyes ágazati érdekeket megfelelően képviselni, írja az MTI.

Azt mondta, hogy egy ágazatot egy felkészült szakember képes megfelelően irányítani, és ehhez önálló minisztérium is szükséges. Ami az Emminél történt, az szerinte úgy jellemezhető, hogy a bába nem értett minden komplikált szülés levezetéséhez, és nem is tudta képviselni az egyes ágazatok érdekeit. Szerinte Balog Zoltán tárcavezető „nem volt jó pásztora" a területnek, és ha nem tölti be ezt a posztot a jövőben, nem fogják sajnálni.

Az Emmi azzal reagált, hogy bíznak benne, hogy a jövőben nem csak az utcáról ismerhetik meg a PDSZ oktatásszakmai elképzeléseit, mivel állításuk szerint arról is a sajtóból értesültek, hogy a szakszervezetnek új elnöke van. Azt írták, hogy az oktatást a párbeszéd, a közös munka, és nem az utcai akciók segítik.